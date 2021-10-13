Autor do gol da vitória do Sport, Paulinho Moccelin projeta jogo difícil contra o Cuiabá

Crédito: Paulinho Moccelin anotou o gol do Sport contra o Corinthians (Anderson Stevens/Sport

Em ascensão no Campeonato Brasileiro com três vitórias seguidas, o Sport quer manter a boa fase para sair da zona do rebaixamento. Na quinta-feira (14), fechando a 26ª rodada, na Arena Pantanal, o Leão visita o Cuiabá. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Apesar de jogar longe do apoio da torcida, que foi fundamental na vitória contra o Corinthians, na última rodada, o atacante Paulinho Moccelin acredita que o Sport pode voltar com um bom resultado. Foi ele que fez o gol da vitória contra os paulistas no final do jogo.

'É um jogo muito difícil. O Cuiabá tem um bom time. Estamos numa sequência importante e esperamos dar continuidade, vencer e poder sair dessa zona o mais rápido possível', afirma.

O atacante ainda comemora o gol marcado no finalzinho contra o Corinthians que garantiu os três pontos para o Leão. Ele também destacou o sentimento diferente de marcar na Arena Pernambuco com a presença da torcida.

'É sempre importante para nós do ataque poder marcar. A gente é cobrado não só pela torcida, mas por nós mesmos. Então, estar marcando é sempre importante. A torcida é um gás a mais para a gente, e fazer gol com a torcida junto é sempre bom. Espero fazer mais gols', relata.

Paulinho também ressalta a união do grupo do Sport para tirar o rubro-negro da zona de rebaixamento e a luta até o final do campeonato para escapar da queda.

'A gente está muito fechado, muito unido, todo mundo. Isso dá confiança no trabalho, deixa o ambiente mais leve. Agora é dar sequência, com o pé no chão, continuar trabalhando forte para os resultados continuarem aparecendo', avalia.