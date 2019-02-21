Autor do gol da vitória contra o Serra, Ribamar desencanta no Vasco

A vitória contra o Serra por 2 a 0, que garantiu a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, teve um sabor especial para Ribamar. Recém-chegado no time da Colina, o atacante saiu do banco de reservas para substituir Maxi López no segundo tempo e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. “Fico muito feliz. Eu esperava por esse gol, meus companheiros esperavam, a torcida também, fico alegre com o gol e com a classificação.”
Assim como Ribamar, Lucas Mineiro também chegou esse ano no Vasco, mas diferentemente do atacante, o volante vive ótima fase e ontem chegou aos três gols na temporada.
“Glória a Deus por este momento que estou vivendo no Vasco. É continuar sempre com o pé no chão, trabalhando forte, aprimorando o que tem pra aprimorar e procurar sempre o melhor. Faço parte de um grupo trabalhador e procuro ajudar.”
O técnico Alberto Valentim elogiou a posse de bola que o Vasco manteve contra o Serra. Ele ainda contou que seus comandados fizeram praticamente tudo o que ele pediu.
“Hoje nós repetimos um bom jogo. O grupo está de parabéns, gostei muito. A gente precisa a cada dia melhorar um pouco mais e esse salto de qualidade a gente está conseguindo ter. O time trabalhou a bola sem pressa, mas sem deixar o jogo lento, esse era um pedido que eu vinha fazendo, mas faltou um pouco de capricho nessa penúltima bola.”