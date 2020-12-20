Autor do gol da vitória, Carlinhos comemora: 'Era o que a gente precisava, desses três pontos'

Crédito: Carlinhos foi um do grandes destaques do Vasco diante do Santos em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco voltou a vencer no Brasileirão após cinco rodadas e encostou no Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 28 pontos. Autor do gol da vitória sobre o Santos por 1 a 0, o meio-campista Carlinhos destacou a importância do triunfo para o futuro da equipe na competição.

- É um gol muito importante para mim, para a equipe. Era o que a gente precisava, desses três pontos. Estávamos buscando há muito tempo e não vinha. Estamos muitos felizes por ter alcançado esse resultado positivo - ressaltou.

+Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroEm uma tarde de muito calor em São Januário, o Gigante da Colina abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após estufar a rede, a equipe ficou mais atrás tentando explorar os contra-ataques, mas foi bastante pressionada no segundo tempo. Fernando Miguel fez boas defesas e o time conquistou três pontos importantes na tabela.