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Autor do gol da vitória, Carlinhos comemora: 'Era o que a gente precisava, desses três pontos'

Meio-campista marcou logo aos oito minutos do primeiro tempo e o Vasco conseguiu suportar a pressão. Time conquistou pontos importantes na luta contra o rebaixamento...
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Publicado em 

20 dez 2020 às 19:09

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:09

Crédito: Carlinhos foi um do grandes destaques do Vasco diante do Santos em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco voltou a vencer no Brasileirão após cinco rodadas e encostou no Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 28 pontos. Autor do gol da vitória sobre o Santos por 1 a 0, o meio-campista Carlinhos destacou a importância do triunfo para o futuro da equipe na competição.
- É um gol muito importante para mim, para a equipe. Era o que a gente precisava, desses três pontos. Estávamos buscando há muito tempo e não vinha. Estamos muitos felizes por ter alcançado esse resultado positivo - ressaltou.
+Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroEm uma tarde de muito calor em São Januário, o Gigante da Colina abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após estufar a rede, a equipe ficou mais atrás tentando explorar os contra-ataques, mas foi bastante pressionada no segundo tempo. Fernando Miguel fez boas defesas e o time conquistou três pontos importantes na tabela.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco visita o Athletico-PR, dia 27, domingo, às 18h15, na Arena da Baixada. Vale destacar que essa será a última partida do clube em 2020, diante de um adversário direto na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.

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