Autor do gol da virada, Caio Paulista cita mais confiança após vitória do Fluminense

O Fluminense fazia um jogo ruim no Beira-Rio, mas contou com a estrela de Caio Paulista, autor do gol da virada da equipe na vitória por 2 a 1 contra o Internacional, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador comemorou seu segundo gol com a camisa tricolor. O Flu vinha de duas partidas com derrotas.- Muito importante fazer gol para pegar mais confiança na sequência do campeonato. E consolidou os três pontos. Feliz pela vitória da equipe - afirmou o atacante ao "Premiere" na saída de campo.
O empate do Flu saiu também no segundo tempo, com Lucca marcando um gol olímpico. Agora, o time de Odair Hellmann retorna ao Rio de Janeiro para uma sequência de três jogos, quando irá encarar Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Vasco.