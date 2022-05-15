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Autor de vitórias, Cano confirma poder de decisão no Fluminense e briga pela artilharia na temporada

Germán Cano acumula 15 gols em 30 jogos pelo Fluminense e ocupa a segunda colocação no ranking da temporada; Atacante marcou duas vezes contra o Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2022 às 06:00

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 06:00

A vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR, no último sábado, foi protagonizada por Germán Cano. Autor dos dois gols tricolores da partida, o argentino marcou pela terceira vez no Brasileirão. Com isso, ele confirmou mais uma vez o poder de decisão nas competições. Assim, o centroavante, que também garantiu o título do Carioca, disputa a artilharia da temporada com 15 gols até agora e se consolida como sucessor natural de Fred. Além dos três gols no Brasileirão, Cano deu duas assistências e marcou sete vezes pelo estadual, duas pela Copa do Brasil e três pela Libertadores. O único torneio em que o argentino ainda não marcou foi pela Sul-Americana, que terá nova rodada nesta quinta-feira.
Na briga pela artilharia de 2022, o atacante figura na segunda colocação, ao lado de Hulk, Raphael Veiga, Gabigol e Gustavo Coutinho (Botafogo-PB). Isolado na liderança, está Mário Sérgio (Fluminense-PI), com 21 gols. Contudo, o artilheiro do Flu terá mais chances de ultrapassar o número, assim como os outros jogadores que têm um calendário mais extenso.
Veja a classificação da Série A do BrasileirãoGermán Cano também se destaca pela quantidade de finalizações. O centroavante está na segunda classificação do ranking do site "SofaScore", com uma média de 3.8 tentativas por jogo. Entre os arremates no alvo, é o camisa 14 que lidera as estatísticas, com 1.7 por partida. A importância de Cano tem sido comprovada no dia a dia das competições desde o início do ano. O argentino já decidiu cinco jogos, entre eles o clássico contra o final pela final do Carioca, que terminou em título tricolor. Além disso, participou diretamente da vitória em mais cinco ocasiões, através de gols ou assistências. Na classificação sobre o Vila Nova na Copa do Brasil, ele também deixou o "L", sua marca registrada. No empate contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o artilheiro balançou a rede no Brasileiro pela primeira vez e quebrou um tabu contra o adversário.A apenas dois meses da aposentadoria de Fred, Cano vem mostrando que será o sucessor imediato do ídolo, não apenas pela posição, como também pela importância no elenco. Em pouco tempo, o argentino conquistou a torcida e se mostrou adaptado ao Fluminense. Decisivo, o artilheiro é o nome ideal para guiar o clube no caminho das vitórias.
Crédito: GermánCanolideraestatísticasofensivasesolucionasucessãonoFluminense(MarceloGonçalves/FluminenseFC

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