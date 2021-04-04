  • Autor de três gols na vitória do Vasco, Tiago Reis afirma: 'Vai ser um ano especial para mim'
Autor de três gols na vitória do Vasco, Tiago Reis afirma: 'Vai ser um ano especial para mim'

O atacante também destacou que faz autocrítica e sabe quando vai bem e quando vai mal dentro de campo...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 23:45

Crédito: Tiago Reis destacou que é uma pessoa muito confiante (MAURO PIMENTEL / AFP
Em jogo movimentado com direito a seis gols, o Vasco venceu o Bangu por 4 a 2, no estádio Raulino de Oliveira. Autor dos três gols da vitória do Gigante da Colina, Tiago Reis revelou que faz autocrítica sobre o desempenho que tem dentro de campo e afirmou que 2021 será um ano especial para ele.
> 50 anos do Animal! Veja grandes lances de Edmundo por Vasco e PalmeirasSou muito concentrado, tenho autocrítica, quando jogo bem e jogo mal, sei. teve jogos que fui mal, outros que fui bem, decidi, sofri pênalti, deixei a desejar ano passado, mas trabalhei muito. Abriu a porteira, como falei. Vai ser um ano especial pra mim - disse à Vasco TV.
O atacante também demonstrou uma das principais caraterísticas que possui: a autoconfiança. De acordo com Tiago Reis, se o gol não saísse na primeira oportunidade, saíra na segunda.
- Sou um cara muito confiante. Mesmo se não fizesse o primeiro, teria confiança de que sairia no segundo. Tenho confiança, trabalho forte, nunca abaixei a cabeça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

