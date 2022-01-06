Autor de três gols, Mateusão comemora vitória do Flamengo na Copinha e manda recado para Nação

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo não tomou conhecimento do Forte (ES) e estreou na Copinha com uma goleada maiúscula de 10 a 0. Após a vitória, em entrevista ao Sportv, Mateusão, autor dos últimos três gols do Rubro-Negro explicou porque iniciou o jogo no banco de reservas, destacou o preparo nos treinos para ajudar o time e já pediu foco para o próximo compromisso do Fla.> Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba mais- É opção do treinador, subi agora de categoria também para o sub-20. Mas é sempre dando o meu melhor nos treinamentos para estar preparado. Fico feliz por poder marcar três gols, agora é focar no próximo jogo - disse Mateusão.

Por fim, o atacante deixou uma mensagem para a Nação. Mateusão garantiu que sempre dará o máximo de si dentro de campo e destacou, também, o objetivo de balançar as redes do adversário.

- Sempre que estiver dentro de campo, vou dar meu máximo. Sempre querendo buscar fazer o gol e a ajudar a nossa Nação, que faz a festa.

Agora, o Flamengo volta a campo no sábado, às 19h, na Arena Barueri, para enfrentar o Floresta. Já o Forte encara o Oeste, às 16h45, na mesma data e local. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.