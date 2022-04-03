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Autor de todos os gols do Fluminense nas finais do Cariocão, Cano explica poder de definição: 'Me cuido muito'

Com três gols de Cano nos dois jogos da final, o Fluminense superou o Flamengo no placar agregado e se sagrou campeão do Campeonato Carioca 2022...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 21:16

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:16

Com três gols de Cano nos dois jogos da final, o Fluminense superou o Flamengo no placar agregado (3 a 1) e se sagrou campeão do Cariocão 2022. O atacante, então, foi questionando sobre como ele definiria a sua atuação neste sábado bem como seu "poder de definição". Assim, o camisa 14 afirmou que acredita muito no próprio trabalho e destacou que se cuida muito para ajudar o time.> ATUAÇÕES: Cano marca gol e Ganso se destaca no título do Fluminense- Eu acredito muito no meu trabalho no dia-a-dia. Eu me cuido muito: é descanso, é alimentação para apoiar e ajudar meus companheiros. Aí dentro as coisas vão acontecendo. O caminho é por aqui, sabemos que devemos continuar melhorando e trabalhando mais. Estou muito emocionado, minha família está aqui, meu filho, Lorenzo, minha esposa... Agradecer a todos na Argentina também - disse Cano, à Record TV.
Cano também comemorou o título conquistado, seu primeiro com o Flu, e exaltou os companheiros de equipe - bem como os treinadores e a torcida. Ele ainda elogiou o trabalho que tem sido feito, mas apontou a necessidade de manter os pés no chão para a sequência da temporada.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
- Muito feliz. Quero felicitar todos os meus companheiros, todos os treinadores e à torcida. O trabalho é muito bom, estamos felizes. Agora é comemorar com a torcida, com a nossa família e continuar. Está tudo começando, agora vem Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Continuar trabalhando, pés no chão e agradecer.
Agora, o Fluminense - após festejar o título do Cariocão 2022 - vira a chave para a Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h15, dentro de casa, pela primeira rodada da competição.
Crédito: Apesardaempolgação,CanotambémpediupésnochãoparaasequênciadatemporadaFoto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!)

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