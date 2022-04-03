Autor de todos os gols do Fluminense nas finais do Cariocão, Cano explica poder de definição: 'Me cuido muito'

Com três gols de Cano nos dois jogos da final, o Fluminense superou o Flamengo no placar agregado (3 a 1) e se sagrou campeão do Cariocão 2022. O atacante, então, foi questionando sobre como ele definiria a sua atuação neste sábado bem como seu "poder de definição". Assim, o camisa 14 afirmou que acredita muito no próprio trabalho e destacou que se cuida muito para ajudar o time.> ATUAÇÕES: Cano marca gol e Ganso se destaca no título do Fluminense- Eu acredito muito no meu trabalho no dia-a-dia. Eu me cuido muito: é descanso, é alimentação para apoiar e ajudar meus companheiros. Aí dentro as coisas vão acontecendo. O caminho é por aqui, sabemos que devemos continuar melhorando e trabalhando mais. Estou muito emocionado, minha família está aqui, meu filho, Lorenzo, minha esposa... Agradecer a todos na Argentina também - disse Cano, à Record TV.