Autor de todos gols do Vasco na Série B, Raniel iguala melhor marca da carreira: 'Não é surpresa para mim'

Gol do Vasco na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro é sinônimo de gol de Raniel. O atacante foi o responsável por 100% das bolas nas redes adversárias até o momento, inclusive a que garantiu, nesta quarta, a primeira vitória do Cruz-Maltino no torneio. Além disso, contra a Ponte Preta, em São Januário, Raniel chegou ao nono gol pelo clube, igualando a melhor marca de sua carreira - o que, segundo o próprio jogador de 25 anos, não o surpreendeu. Cruzeiro vai construir arena? Os projetos de estádios dos clubes brasileirosConfira a classificação completa e as próximas rodadas do Vasco na Série B- Sabia que isso ia acontecer. Já falei antes que vinha trabalhando, me dedicando, então isso não é surpresa para mim. É fruto de todo trabalho desse tempo. Tive uma lesão, minha recuperação, então só tenho a agradecer a Deus e aos companheiros também. Me ajudaram bastante e, sem eles, não consigo fazer gols - afirmou Raniel, um dos artilheiros da Série B, que complementou:

- Minha intenção, desde que cheguei aqui, é brigar pela artilharia de todos campeonatos. Comecei com três gols, e sei que será difícil. Todos jogos são difíceis, mas venho me dedicando para caramba e tenho meus companheiros. O Nene é um craque para me colocar na cara do gol. E quando ele não está presente, a bola tem sobrado, está procurando, graças a Deus. Temos muitos jogos pela frente e, se Deus quiser, muitos gols também - finalizou o atacante.Antes da vitória sobre a Macaca, o Vasco havia empatado sem gols com a Chapecoense, e em 1 a 1 com o Vila Nova e CRB - ambos com gols de Raniel. Além o camisa 9 cruz-maltino, Diego Souza, do Grêmio, e Matheus Bianqui, da Chapecoense, dividem a artilharia da Série B do Brasileirão com três gols cada.Na carreira, esta já é a temporada mais artilheira de Raniel junto com a de 2018, pelo Cruzeiro. A diferença é que, pelo Vasco, o atacante chegou a marca de nove gols em 18 jogos. Já pela Raposa foram 55 partidas naquele ano.Precisando dos gols de Raniel e mais, o Vasco é apenas 14º time da Série B em finalizações após quatro rodadas: 46. São apenas 13 chutes certos - das quais cinco foram do artilheiro. Para engatar uma sequência positiva e mais vitórias, o time de Zé Ricardo necessitará de outros companheiros de Raniel desencantando na Série B. O próximo desafio é contra o Tombense, neste domingo às 18h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais.