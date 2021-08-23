Autor de golaço no Sub-20, Lucas Pires será relacionado pelo Santos na quarta

O lateral-esquerdo Lucas Pires, de apenas 20 anos, deve ser a principal novidade na relação dos convocados do Santos para a partida desta quarta-feira, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.Como o lateral-esquerdo Moraes já atuou pelo Mirassol na competição, Lucas Pires será chamado para a reserva do titular Felipe Jonatan na partida desta quarta. Além dele, um zagueiro do time sub-23, Derick ou Jhonnathan, também será chamado para a partida desta quarta, já que Danilo Boza também não pode atuar por já ter disputado a competição e Kaiky está lesionado.
Lucas Pires foi formado na base do Corinthians e contratado pelo Peixe neste ano depois de não chegar a um acordo para a renovação do contrato com o clube paulistano. Ele assinou um contrato com o Peixe até 30 de junho de 2024.A promoção nesta semana é temporária, mas existe uma expectativa no clube de que em breve Lucas Pires será integrado em definitivo ao time profissional. Na semana passada, o jogador fez um golaço em cobrança de falta e deu a vitória ao Peixe diante do São Caetano em partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-2o.