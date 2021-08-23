Autor de golaço no Sub-20, Lucas Pires será relacionado pelo Santos na quarta

O lateral-esquerdo Lucas Pires, de apenas 20 anos, deve ser a principal novidade na relação dos convocados do Santos para a partida desta quarta-feira, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.Como o lateral-esquerdo Moraes já atuou pelo Mirassol na competição, Lucas Pires será chamado para a reserva do titular Felipe Jonatan na partida desta quarta. Além dele, um zagueiro do time sub-23, Derick ou Jhonnathan, também será chamado para a partida desta quarta, já que Danilo Boza também não pode atuar por já ter disputado a competição e Kaiky está lesionado.