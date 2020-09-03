Autor de golaço, Everton Ribeiro projeta Flamengo após nova vitória: 'Entramos no campeonato de vez'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo teve uma atuação de brilho nesta quarta-feira, contra o Bahia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em Pituaçu. A vitória foi por 5 a 3 e com dois jogadores rubro-negros marcando duas vezes: Pedro e Arrascaeta. Contudo, o gol mais bonito veio dos pés de Everton Ribeiro.

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E, logo após a partida, na saída do gramado, o camisa 7 e capitão do Rubro-Negro enalteceu o trabalho em equipe e soltou uma frase emblemática:

- Hoje foi um grande jogo, é sempre difícil jogar aqui dentro. Desde o começo conseguimos fazer nosso jogo, atacar como a gente sempre atacou. Vamos crescer para buscar os primeiros lugares. Entramos no campeonato de vez - disse, ao canal "Premiere".

Everton Ribeiro, que viu o clube carioca recusar propostas do Oriente Médio recentemente, fez uma pintura no início do segundo tempo, anotando o quarto gol do Flamengo na partida. Ele dominou com a coxa, passou como quis por Zeca e, sem ângulo e de fora da área, encobriu o goleiro Anderson.