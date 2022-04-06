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Autor de gol em vitória do Flamengo sobre o Sporting Cristal, Bruno Henrique iguala Zico na Libertadores

Disputando a quarta Libertadores pelo Flamengo, Bruno Henrique já marcou 16 gols na competição, ficando atrás apenas de Gabigol no ranking histórico...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 23:52

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 23:52

A vitória sobre o Sporting Cristal, por 2 a 0 nesta terça-feira, foi especial para Bruno Henrique. Autor do primeiro gol da partida, que marcou a estreia do Flamengo no Grupo H da Libertadores, o atacante chegou aos 16 gols vestindo o Manto na competição, igualando a marca de ninguém menos que Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro. Acima de BH e Zico no Fla, apenas Gabigol, com 22.Assim, a dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, formada em 2019, já escreveu seu nome na história do Flamengo e também do futebol brasileiro. Entre todos os jogadores do Brasil, os dois atacantes figuram entre os sete maiores artilheiros da competição somando as passagens por outros clubes.
O ranking nacional é liderado por Luizão (29 gols), seguido por Palhinha e Fred (25), Gabriel Barbosa e Célio Taveira (22), Jairzinho (21) e Bruno Henrique, (19).
Crédito: GabigoleBrunoHenriquefazemhistóriapeloFlamengonaLibertadores(Foto:ErnestoBenavides/AFP

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