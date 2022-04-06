Autor de gol em vitória do Flamengo sobre o Sporting Cristal, Bruno Henrique iguala Zico na Libertadores

A vitória sobre o Sporting Cristal, por 2 a 0 nesta terça-feira, foi especial para Bruno Henrique. Autor do primeiro gol da partida, que marcou a estreia do Flamengo no Grupo H da Libertadores, o atacante chegou aos 16 gols vestindo o Manto na competição, igualando a marca de ninguém menos que Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro. Acima de BH e Zico no Fla, apenas Gabigol, com 22.Assim, a dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, formada em 2019, já escreveu seu nome na história do Flamengo e também do futebol brasileiro. Entre todos os jogadores do Brasil, os dois atacantes figuram entre os sete maiores artilheiros da competição somando as passagens por outros clubes.