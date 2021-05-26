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Autor de gol decisivo na final do Carioca, João Gomes diz: 'Foi o segundo dia mais feliz da minha vida'

Aos 20, volante do Flamengo também brincou e mandou mensagem para o seu pai, que tem uma tatuagem de Gabigol, em entrevista à 'FlaTV'...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 11:14
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
João Gomes viveu um dia dos sonhos na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, vencida pelo Flamengo no último fim de semana, com gol marcado pelo volante no triunfo por 3 a 1. Elogiado por Filipe Luís e Rogério Ceni, a joia concedeu entrevista à "FlaTV" e comentou sobre o seu primeiro gol pelo clube, que foi o terceiro na partida e sacramentou a conquista estadual:- Sem dúvidas foi o segundo dia mais feliz da minha vida. Só perde para 2019, com o título da Libertadores. Mas, sem dúvida nenhuma, foi muito especial - falou João Gomes, no quadro "Resenha do Craque".
Desde a chegada de Ceni, Gomes soma 31 atuações pelo Fla (12 na em 2020 e 19, em 2021), sendo titular em 15 vezes. As oportunidades surgiram quando o técnico escalou uma equipe alternativa, como no início deste Estadual, ou quando um meio-campista não está à disposição - seja Gerson ou Diego.
Revelado no Ninho do Urubu, João Gomes também cobrou uma tatuagem sua na pele de seu pai, que é rubro-negro fanático e tem uma tatuagem de Gabigol:
- Aí, pai, agora faz uma tatuagem minha porque eu já estou merecendo (risos) - brincou João, logo após Gabi enviar uma mensagem ao programa e citar a idolatria do pai do jovem pelo atacante.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
O Flamengo de João Gomes lidera o Grupo G da Libertadores, com 11 pontos em cinco jogos, enquanto o Vélez Sarsfield ocupa a segunda posição, com nove pontos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.
A equipe rubro-negra precisa apenas de um empate para garantir a liderança.

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