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Autor de dois gols no empate entre Corinthians e Athletico, Mosquito diz: 'Triste pelo resultado'

Atacante anotou dois tentos na mesma partida pelo primeira vez com a camisa corintiana...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 00:02

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 00:02

Na primeira vez que marcou dois gols na mesma partida com a camisa do Corinthians, o atacante Gustavo Mosquito não conseguiu levar o Timão a vitória diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
O atacante, que se firmou nas mãos do técnico Vagner Mancini, sendo titular em nove partidas seguidas, marcando quatro gols, entre eles o primeiro e o terceiro no empate em 3 a 3 contra o Furacão. O desempenho deixou o camisa 19 feliz, mas a igualdade no marcador o deixou chateado, já que as duas equipes são postulantes a uma vaga na pré-Libertadores.
- Feliz pelos dois gols, mas triste pelo resultado. A gente tem um jogo a menos e se a gente vencesse hoje seria melhor. Resultado importante, mas o Campeonato Brasileiro é um jogo atrás do outro e já temos um confronto importante contra o Flamengo, um jogo muito difícil, mas que temos que buscar os três pontos para seguir no nosso objetivo, que é a Libertadores - disse à TV Globo na saída de campo.

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