Autor de dois gols no empate entre Corinthians e Athletico, Mosquito diz: 'Triste pelo resultado'

Na primeira vez que marcou dois gols na mesma partida com a camisa do Corinthians, o atacante Gustavo Mosquito não conseguiu levar o Timão a vitória diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O atacante, que se firmou nas mãos do técnico Vagner Mancini, sendo titular em nove partidas seguidas, marcando quatro gols, entre eles o primeiro e o terceiro no empate em 3 a 3 contra o Furacão. O desempenho deixou o camisa 19 feliz, mas a igualdade no marcador o deixou chateado, já que as duas equipes são postulantes a uma vaga na pré-Libertadores.