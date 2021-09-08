Autor de biografia de Rafael se diz feliz em acerto do lateral com o Botafogo: 'Sabia que era seu sonho'

A notícia da contratação de Rafael com o Botafogo chegou rapidamente à Inglaterra. Poucos minutos após o anúncio oficial do clube, Wayne Barton, autor de "Sunshine Kids", bibliografia do lateral-direito e de Fábio, seu irmão gêmeo, destacou a felicidade com o acerto em uma rede social.

- Imagina jogar no maior clube do mundo. Vencer os maiores títulos e se tornar um dos jogadores mais queridos pela torcida. Então você é convocado para jogar pela seleção. Aí você joga pelo clube que torce desde a infância e vai para casa. Muito feliz por você (Rafael), eu sei que era um sonho - escreveu. Wayne Barton é um jornalista que está no dia a dia do Manchester United. Ele foi o responsável por ouvir histórias, declarações e depoimentos de Rafael e Fábio, sendo o "ghost writter" do livro, que também conta com a participação de Sir Alex Ferguson.