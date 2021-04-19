Autor de assistência no Vasco, Léo Jabá voltou a jogar ao menos 45 minutos após mais de um ano e meio

O último domingo marcou a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Mas o jogo contra o Boavista foi marcado também por um aspecto positivo particular: Léo Jabá, que entrou no segundo tempo, atuou por pelo menos 45 minutos pela primeira vez desde setembro de 2019.O ponta contratado pelo Cruz-Maltino superou uma infecção que lhe fez ficar hospitalizado em estado grave. No Cruz-Maltino, vai retomando a carreira. Ele estreou com poucos minutos do jogo contra o Tombense e entrou também no fim da partida diante do Flamengo. Neste domingo, voltou do intervalo já em campo.
- Não estamos felizes. Trabalhamos na semana depois de uma linda vitória e não conseguimos a vitória hoje. Fico feliz por jogar 45 minutos depois de um longo tempo. Agora é trabalhar e ver os erros porque o nosso objetivo é a volta à Série A. Vestimos uma camiseta muito grande. Nunca vai faltar entrega - garantiu.
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O último jogo de Léo Jabá com quantidade semelhante de minutos foi pelo Paok, da Grécia, no dia 22 de setembro do ano retrasado. Empate em 2 a 2 com o Aris. Agora no Cruz-Maltino, neste terceiro jogo ele já foi importante. Foi dele a assistência para o gol de Gabriel Pec, que empatou a partida.