'Autocrítico', Léo Pereira revê jogos e enxerga Flamengo no caminho certo

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O surto de Covid-19, a sequência de jogos e o revezamento implementado por Domènec Torrent fazem com que a defesa do Flamengo, recentemente, tenha sido muito alterada. São várias opções para o técnico espanhol, entre elas está o zagueiro Léo Pereira. Em sua primeira temporada pelo Rubro-Negro, o camisa 4 se cobra bastante e, autocrítico, revela que assiste as partidas que faz para enxergar os erros que pode ter cometido. Assim, espera firmar-se como titular.

- Me cobro sempre. Assisto meus jogos e tento enxergar onde e no que eu errei, para chegar no próximo jogo com a mentalidade diferente. Trabalho bastante isso no dia a dia, a questão da autocritica não só como jogador, mas como pessoa também. Buscar a evolução sempre é o que me motiva - afirmou.São 25 partidas (todas como titular) de Léo Pereira em 2020, a sua primeira temporada pelo Flamengo. É o defensor com mais atuações, a frente de Rodrigo Caio (20) - titular absoluto - e Gustavo Henrique (21). Recentemente, somaram-se às opções os jovens Noga e Natan, de 18 e 19 anos, respectivamente, além de Thuler, integrado ao elenco desde o início do ano.

Com um elenco tão qualificado, o Flamengo tem demonstrado evolução sob o comando de Dome Torrent: está dividindo a liderança do Brasileirão com o Internacional, classificado para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. O objetivo de Léo Pereira é seguir a boa fase e conquistar os títulos.