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'Autocrítico', Léo Pereira revê jogos e enxerga Flamengo no caminho certo

O zagueiro projetou a sequência da temporada pelo Rubro-Negro da Gávea...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 14:03

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 14:03

Crédito: Paula Reis / Flamengo
O surto de Covid-19, a sequência de jogos e o revezamento implementado por Domènec Torrent fazem com que a defesa do Flamengo, recentemente, tenha sido muito alterada. São várias opções para o técnico espanhol, entre elas está o zagueiro Léo Pereira. Em sua primeira temporada pelo Rubro-Negro, o camisa 4 se cobra bastante e, autocrítico, revela que assiste as partidas que faz para enxergar os erros que pode ter cometido. Assim, espera firmar-se como titular.
- Me cobro sempre. Assisto meus jogos e tento enxergar onde e no que eu errei, para chegar no próximo jogo com a mentalidade diferente. Trabalho bastante isso no dia a dia, a questão da autocritica não só como jogador, mas como pessoa também. Buscar a evolução sempre é o que me motiva - afirmou.São 25 partidas (todas como titular) de Léo Pereira em 2020, a sua primeira temporada pelo Flamengo. É o defensor com mais atuações, a frente de Rodrigo Caio (20) - titular absoluto - e Gustavo Henrique (21). Recentemente, somaram-se às opções os jovens Noga e Natan, de 18 e 19 anos, respectivamente, além de Thuler, integrado ao elenco desde o início do ano.
Com um elenco tão qualificado, o Flamengo tem demonstrado evolução sob o comando de Dome Torrent: está dividindo a liderança do Brasileirão com o Internacional, classificado para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. O objetivo de Léo Pereira é seguir a boa fase e conquistar os títulos.
- Estamos bem confiantes com o trabalho que vem sendo feito. Nossa equipe tem muita qualidade, e quem joga sempre dá conta do recado. Acredito que se continuarmos assim, podemos conquistar os nossos objetivos na temporada. Vamos lutar para que a gente continue no caminho certo - projetou o defensor.

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