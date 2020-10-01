Ausente, Gustavo Scarpa é ‘assunto para outro dia’ no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de não ter sido utilizado em três partidas consecutivas, Gustavo Scarpa sequer foi relacionado para o jogo diante do Bolívar, que acabou em goleada para o Palmeiras por 5 a 0. Titular em apenas duas das treze oportunidades que recebeu, o meio-campista vai se distanciando dos planos de Vanderlei Luxemburgo e, consequentemente, do Verdão.

Em entrevista coletiva concedida depois da partida que garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores da América, Luxa foi questionado a respeito da ausência de Gustavo, mas preferiu não responder.

- Essa é uma pergunta para outro dia. Quero falar do jogo. Uma vitória convincente, que os jogadores tiveram uma grande atuação - despistou.De acordo com informações de veículos midiáticos do Rio de Janeiro, o Vasco está interessado na contratação, por empréstimo, do meia. Ainda que o interesse carioca não tenha sido confirmado, o NOSSO PALESTRA/LANCE! soube, por meio de uma fonte ligada à família do atleta, que ele gosta de jogar no Palmeiras, mas se incomoda com a falta de oportunidades.