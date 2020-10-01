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futebol

Ausente, Gustavo Scarpa é ‘assunto para outro dia’ no Palmeiras

Utilizado em apenas treze partidas do Verdão em 2020, meia sequer foi relacionado para duelo contra Bolívar e está sendo especulado em outros clubes do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 08:00

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de não ter sido utilizado em três partidas consecutivas, Gustavo Scarpa sequer foi relacionado para o jogo diante do Bolívar, que acabou em goleada para o Palmeiras por 5 a 0. Titular em apenas duas das treze oportunidades que recebeu, o meio-campista vai se distanciando dos planos de Vanderlei Luxemburgo e, consequentemente, do Verdão.
Em entrevista coletiva concedida depois da partida que garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores da América, Luxa foi questionado a respeito da ausência de Gustavo, mas preferiu não responder.
- Essa é uma pergunta para outro dia. Quero falar do jogo. Uma vitória convincente, que os jogadores tiveram uma grande atuação - despistou.De acordo com informações de veículos midiáticos do Rio de Janeiro, o Vasco está interessado na contratação, por empréstimo, do meia. Ainda que o interesse carioca não tenha sido confirmado, o NOSSO PALESTRA/LANCE! soube, por meio de uma fonte ligada à família do atleta, que ele gosta de jogar no Palmeiras, mas se incomoda com a falta de oportunidades.
No começo deste ano, Scarpa, que foi artilheiro do Verdão ao lado de Dudu, recebeu sondagens do Almería, da Espanha, e outros clubes. O atleta chegou a treinar separado enquanto a negociação se desenvolvia, porém, logo reintegrou o elenco.

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