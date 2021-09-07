Ausência dos convocados abre espaço para jovens em treino do Flamengo; conheça as caras novas!

Com as partidas adiadas por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, o elenco do Flamengo encerrou a primeira de duas semanas sem jogos neste domingo. Com a ausência dos "selecionáveis", abriu-se espaço nas atividades no Ninho do Urubu para alguns jovens das divisões de base - uma prática já comum no clube e que faz parte do desenvolvimento dos garotos. Veja na galeria acima os jogadores que estão completando os treinos sob comando do Renato Gaúcho!+ Confira três fatores que podem beneficiar o Flamengo no intervalo sem jogosApós a reapresentação do grupo nesta segunda-feira, quando Bruno Henrique foi a campo e fez exercícios leves, o Flamengo volta a trabalhar no Ninho do Urubu nesta terça visando a partida contra o Palmeiras. Pela primeira rodada do returno do Brasileirão, as equipes se enfrentam no domingo, em São Paulo.