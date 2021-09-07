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futebol

Ausência dos convocados abre espaço para jovens em treino do Flamengo; conheça as caras novas!

André, Marcos Paulo, João Pedro... Atividade do grupo principal do Flamengo está servindo de experiência para jovens formados no Ninho do Urubu...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 08:00
Com as partidas adiadas por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, o elenco do Flamengo encerrou a primeira de duas semanas sem jogos neste domingo. Com a ausência dos "selecionáveis", abriu-se espaço nas atividades no Ninho do Urubu para alguns jovens das divisões de base - uma prática já comum no clube e que faz parte do desenvolvimento dos garotos. Veja na galeria acima os jogadores que estão completando os treinos sob comando do Renato Gaúcho!+ Confira três fatores que podem beneficiar o Flamengo no intervalo sem jogosApós a reapresentação do grupo nesta segunda-feira, quando Bruno Henrique foi a campo e fez exercícios leves, o Flamengo volta a trabalhar no Ninho do Urubu nesta terça visando a partida contra o Palmeiras. Pela primeira rodada do returno do Brasileirão, as equipes se enfrentam no domingo, em São Paulo.

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