Ausência de Giovanni Augusto preocupa o Coritiba

O fim de semana se aproxima e o clima de expectativa sobe dentro do Coritiba. Em situação delicada no Brasileirão, o Coxa visita o Sport, rival direto na briga contra o rebaixamento.Para o jogo na Ilha do Retiro, o técnico Rodrigo Santana, que busca o seu primeiro triunfo pelo clube, pode ficar sem o meia Giovanni Augusto. Ausência por conta de dores musculares, o atleta ainda não treinou com o elenco nesta semana.
Dentro do Coritiba, o clima é de esperança. Sem o meia, a comissão técnica liga o sinal de alerta para o problema da criação, algo que o atleta tem feito muito bem.
Caso Giovanni Augusto realmente fique de fora, a tendência é que Mattheus Oliveira ganhe mais uma oportunidade no sistema de articulação da equipe.
Confira o provável Coritiba: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura (Nathan Silva), Matheus Bueno e Giovanni Augusto (Mattheus Oliveira); Rafinha, Robson e Ricardo Oliveira.