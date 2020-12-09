Ausência de Giovanni Augusto preocupa o Coritiba

O fim de semana se aproxima e o clima de expectativa sobe dentro do Coritiba. Em situação delicada no Brasileirão, o Coxa visita o Sport, rival direto na briga contra o rebaixamento.Para o jogo na Ilha do Retiro, o técnico Rodrigo Santana, que busca o seu primeiro triunfo pelo clube, pode ficar sem o meia Giovanni Augusto. Ausência por conta de dores musculares, o atleta ainda não treinou com o elenco nesta semana.