Ausência de Bruno Henrique abre espaço para Ceni dar mais minutos a Gabigol e Pedro no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Outrora questionado por não usar Pedro e Gabigol ao mesmo tempo, Rogério Ceni já mostrou que, em 2021, vai contar com os dois centroavantes em ação. Apesar disso, as oportunidades ainda não foram muitas: a dupla iniciou apenas três jogos - dois contra o Volta Redonda, pelo Carioca, e um contra a LDU (EQU).

Nesta quinta, contra o Vélez Sarsfield (ARG), na rodada final da fase de grupos da Libertadores, a ausência de Bruno Henrique, suspenso, pode dar mais uma chance. A partida no Maracanã, às 21h, terá transmissão em tempo real do L!.> Confira a classificação das chaves e a rodada final da Copa Libertadores!A DUPLA EM AÇÃO EM 2021​Ao assumir o comando do time em novembro, em meio à decisões na Copa do Brasil e Libertadores, e disputar uma maratona de jogos do Brasileirão até fevereiro, Ceni, ao longo da última temporada, não utilizou Pedro e Gabigol juntos, ora por incompatibilidade ora falta de tempo para treinar a formação.Já em 2021, o treinador já mostrou que a utilização da dupla está entre as opções. Além dos eventuais jogos que Pedro saiu do banco e atuou com Gabi, os dois iniciaram três partidas juntos em 2021. A primeira foi contra o Volta Redonda, na vitória por 2 a 1 na fase de grupos do Carioca. Os dois atuaram por 71 minutos, até que o camisa 9 foi substituído por Bruno Henrique. Sem gols ou assistências, ambos interagiram 11 vezes no jogo, segundo o Footstats.

Contra o mesmo adversário, mas já pela segunda partida da semifinal, Pedro e Gabigol ficaram em campo até o fim e foram muito mais participativos. O primeiro deu uma assistência para o camisa 9, que marcou três na vitória por 4 a 1. Ao todo, os dois trocaram sete passes ou lançamentos entre si na partida.Já na última quarta-feira, no empate em 2 a 2 com a LDU, a atuação da dupla (e do time como um todo) foi prejudicada pela expulsão de Willian Arão ainda aos 15 minutos da primeira etapa. Gabi acabou substituído no intervalo. Atuando mais aberto enquanto esteve em campo, viu Pedro abrir o placar, por sua vez.PEDRO GARANTE ENTROSAMENTO COM GABI

Após a partida com a LDU, que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência, Pedro concedeu entrevista e garantiu o entrosamento com o parceiro de ataque dentro e fora de campo.