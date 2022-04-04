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Auro não viaja com o Santos para estreia na Copa Sul-Americana por opção de Bustos

Lateral foi um dos reforços do Peixe para 2022, mas ainda não convenceu o treinador...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 10:36
O lateral-direito Auro não viajou para a Argentina para a estreia do Santos na Copa Sul-Americana por opção técnica do técnico Fabián Bustos. O treinador tem Madson à disposição de volta após a lesão muscular e o meia-atacante Marcos Guilherme também pode fazer a função como ala-direito.Auro foi uma das novas contratações do Peixe para a temporada. Ele fez sua estreia com a camisa santista na classificação sobre o Fluminense-PI na segunda fase da Copa do Brasil e vinha sendo titular desde então no Campeonato Paulista. O jogador já tem quatro jogos pelo Alvinegro. Ele pertence ao Toronto, do Canadá, e está emprestado ao clube até o final do ano.
Além de Auro e Madson, o Peixe inscreveu na Sul-Americana os garotos da base Cadu e Andrey, que atuam na lateral direita.O Santos viajou para a Argentina na tarde deste domingo (3) e contou com a presença do volante Rodrigo Fernández e do meia-atacante Jhojan Julio, anunciados na última semana. Eles ainda não estão registrados na CBF e precisam aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) desta segunda-feira para ficarem à disposição do Bustos.
Nesta segunda, o time treina às 16 horas no Centro de Treinamento do River Plate. A equipe enfrenta o Banfield na terça-feira, às 19h15min, no Estádio Florêncio Sola.
Crédito: OlateralAuroestáforadaestreiadoSantosnaCopaSul-Americana(Foto:IvanStorti/Santos

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