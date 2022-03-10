Auro estreia e Bustos fala sobre disputa pela lateral direita do Peixe

O lateral-direito Auro fez sua estreia com a camisa do Santos no jogo de terça-feira (8), pela Copa do Brasil, na classificação contra o Fluminense-PI. Quando entrou no jogo, o Peixe perdia a partida por 1 a 0. Com gol de Goulart, a equipe chegou ao empate e conquistou a classificação nos pênaltis.Auro foi escolhido por Fabián Bustos para entrar na segunda etapa na vaga de Vinícius Balieiro. O volante vem sendo o titular da função na ausência de Madson, lesionado."Não improvisamos, Balieiro vinha jogando nessa posição há algum tempo. Auro não podia atuar os 90 minutos, está chegando ao clube. É a primeira vez que está relacionado. Obviamente, Auro é um lateral de ofício, mas não está 100%. O Balieiro estava e por isso começou jogando. Existe uma linda disputa, temos que recuperar o Madson. E quando ele retornar, o melhor vai jogar", disse o treinador.Auro foi revelado pelo São Paulo, mas não conseguiu se firmar no clube e chegou a ser emprestado para Sport e América-MG. Ele também chegou a ser convocado para as Seleções de base.
Em 2018 ele foi ao Toronto por empréstimo e a equipe exerceu o direito de compra do lateral. Pela MLS, Auro realizou 109 jogos e 13 assistências de acordo com o Transfermarkt.