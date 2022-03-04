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futebol

Auro elogia Fabián Bustos no Santos: 'Me dá liberdade e gosta de atacar'

Lateral foi apresentado nesta quinta e pode fazer a sua estreia diante da Ferroviária...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 10:58

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:58

O lateral-direito Auro elogiou o trabalho do técnico argentino Fabián Bustos em entrevista coletiva na sua apresentação nesta quinta-feira. Ele revelou que não conhecia o novo treinador do Santos, mas percebeu com pouco tempo de trabalho que Bustos gosta do ataque e de muita intensidade.- Não conhecia o treinador, mas agora pudemos trabalhar junto e ele dá muito liberdade. Percebi gosta de atacar. É um treinador que gosta de intensidade o tempo todo. Acho que vai dar muito certo no Santos - comentou o lateral.
Auro pode fazer sua estreia pelo Santos também na estreia de Bustos no comando do Santos. A equipe enfrenta a Ferroviária neste sábado, às 18h30min, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela décima rodada do Campeonato Paulista.Anunciado no dia 14 de fevereiro, Auro fez uma pré-temporada nas últimas semanas, mas negou qualquer problema crônico no púbis. Ele não joga desde novembro do ano passado.
Crédito: OlateralAurofoiapresentadonestaquinta-feira(Foto:IvanStorti/Santos

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