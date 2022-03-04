Auro elogia Fabián Bustos no Santos: 'Me dá liberdade e gosta de atacar'

O lateral-direito Auro elogiou o trabalho do técnico argentino Fabián Bustos em entrevista coletiva na sua apresentação nesta quinta-feira. Ele revelou que não conhecia o novo treinador do Santos, mas percebeu com pouco tempo de trabalho que Bustos gosta do ataque e de muita intensidade.- Não conhecia o treinador, mas agora pudemos trabalhar junto e ele dá muito liberdade. Percebi gosta de atacar. É um treinador que gosta de intensidade o tempo todo. Acho que vai dar muito certo no Santos - comentou o lateral.