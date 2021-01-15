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futebol

Áudios do VAR: árbitro não viu pênalti para o Santos no primeiro gol

Wilmar Roldán afirmou que a mão estava colada no corpo e que lance foi natural...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 09:49

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:49

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
Na tarde desta quinta-feira (14), a Conmebol divulgou os áudios dos lances revisados pelo VAR na vitória do Santos sobre o Boca Juniors por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores. Dois lances cruciais da partida foram revisados, um possível pênalti a favor do Santos e a expulsão do jogador xeneize.O lance do primeiro gol teve checagem de uma possível infração de mão e da posição de Diego Pituca, autor do gol. Os jogadores de Santos e Boca chegaram a parar na jogada, mas o volante do Santos seguiu após alguns segundos e chutou para o gol.Nos áudios, o árbitros Wilmar Roldán, da Colômbia, fala duas vezes que o toque de mão foi natural.- Possível mão - diz o VAR.
- Mão colada ao corpo - rebate o árbitro.
Na sequência, enquanto analisam um possível impedimento de Diego Pituca, o árbitro reforça a sua decisão sobre a bola na mão do zagueiro do Boca Juniors.
- Na situação da mão vejo com um lance natural - afirmou Roldán.Outro episódio checado foi a expulsão de Frank Fabra após pisar de propósito no Marinho no início do segundo tempo. O camisa 18 levou cartão vermelho direto pelo árbitro de campo, colombiano Wilmar Roldán, e os árbitros de vídeo checaram o lance rapidamente, sem discussão pela conduta violenta.

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