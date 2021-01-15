Áudios do VAR: árbitro não viu pênalti para o Santos no primeiro gol

Na tarde desta quinta-feira (14), a Conmebol divulgou os áudios dos lances revisados pelo VAR na vitória do Santos sobre o Boca Juniors por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores. Dois lances cruciais da partida foram revisados, um possível pênalti a favor do Santos e a expulsão do jogador xeneize.O lance do primeiro gol teve checagem de uma possível infração de mão e da posição de Diego Pituca, autor do gol. Os jogadores de Santos e Boca chegaram a parar na jogada, mas o volante do Santos seguiu após alguns segundos e chutou para o gol.Nos áudios, o árbitros Wilmar Roldán, da Colômbia, fala duas vezes que o toque de mão foi natural.- Possível mão - diz o VAR.