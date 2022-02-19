  • Audax Rio x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca
futebol

Audax Rio x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Duelo será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o Cruz-Maltino tenta se colocar numa situação ainda mais confortável para a classificação à semifinal da Taça Guanabara...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 18:03

LanceNet

O Vasco enfrenta o Audax, em Volta Redonda, neste domingo. No duelo pela oitava rodada da Taça Guanabara, o Cruz-Maltino vai tentar encaminhar a classificação à semifinal do Campeonato Carioca. A depender também de outros jogos, poderá até garanti-la.Mas o Cruz-Maltino não terá três jogadores titulares. O Audax tenta se consolidar como o melhor entre os pequenos, mas vem de uma goleada sofrida para o Volta Redonda. Na pré-temporada, as equipes já haviam se enfrentado, com vitória do Audax por 2 a 0.
FICHA TÉCNICAAUDAX X VASCO
Data e horário: 20/2/2022, às 18h30Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Bruno Mota CorreiaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos ReisOnde assistir: TV Record; Cariocão Play; canal no Youtube Camisa 21; canais na Twitch Cariocão, Casimito, Ronaldo TV, Gaules e Davy Jones; tempo real do LANCE!
AUDAX RIO (Técnico: Alex Alves)Anderson Max, Dadinha, Thiago, Thomás e João Victor; Romarinho, Fernando Medeiros e Misael; Anderson Lessa, Grafite e Hugo Sanches.
Desfalques: Lucão (suspenso)
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição (Cangá) e Edimar (Riquelme); Matheus Barbosa e Galarza, Gabriel Pec, Isaque (Laranjeira) e Getúlio (MT); Raniel.
Desfalques: Quintero e Luiz Henrique (não regularizados no prazo estipulado); Yuri Lara, Sarrafiore e Vitinho (lesionados); Juninho, Nene e Bruno Nazário (suspensos).
Crédito: O Vasco chegou à oitava rodada com cinco vitórias, um empate e uma derrota até aqui (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

