Atuesta e Jailson saem no BID e Palmeiras conta com força máxima para estreia no Paulistão

Únicos dois reforços do Palmeiras na temporada que ainda aguardavam regularização, os volantes Eduard Atuesta e Jailson tiveram os nomes publicados na manhã desta sexta-feira (21) no BID (Boletim Informativo Diário) na CBF e estão liberados para jogar.Com isso, o técnico Abel Ferreira conta com força máxima no Verdão para o duelo de estreia do clube no Campeonato Paulista, domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, fora de casa.

O goleiro Marcelo Lomba foi o primeiro a ter o contrato registrado, na terça-feira (18). Na quinta-feira (20), foi a vez do zagueiro Murilo e do atacante Rafael Navarro obterem a autorização.

Dos reforços, somente Navarro tem chances de aparecer na equipe titular diante do Novorizontino.

Segundo o que Abel vem trabalhando nesta semana, o verdão deverá manter o mesmo time-base que venceu o Flamengo na final da Copa Libertadores do ano passado: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

A opção por Navarro seria a realização do sonho do comandante português de armar o Verdão em um 3-4-3, com o centroavante entrando no time no lugar de Zé Rafael.

Elogiado pelo desempenho na pré-temporada, Atuesta também pode ser uma surpresa nos 11 iniciais do Alviverde dependendo de seu desempenho ante o Novorizontino, já que parece certo que pelo menos deve aparecer como opção para o segundo tempo para este duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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