Atual técnico mais longevo do Brasileirão, Barbieri comemora um ano de RB Bragantino

No último dia 04 de setembro, Mauricio Barbieri completou um ano no comando do Red Bull Bragantino (na ocasião, ele substituiu Felipe Conceição), sendo que com a saída de Guto Ferreira do Ceará, o atual treinador da equipe do interior paulista se tornou o mais longevo entre todos do Campeonato Brasileiro da Série A. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista ao podcast “GE Bragantino”, ele comentou o fato: ““Como marca pessoal, é muito bacana. Claro que estou feliz de estar completando um ano à frente do clube. Já tive algumas experiências desagradáveis, de completar só 30 dias. Você mal consegue conhecer o clube e já tem que deixá-lo. É claro que estou muito feliz por estar completando um ano, por tudo que a gente tem conseguido construir ao longo deste um ano”, afirmou Barbieri.O treinador ainda fez uma crítica sobre o fato de ser o único a estar um ano à frente de clube: “Pensando em cenário nacional, em futebol brasileiro, realmente não é uma marca que nós devemos comemorar. A gente que gosta do futebol, que pratica, que vive disso e quer sempre o melhor para o futebol, especialmente o futebol brasileiro, precisa entender que a gente precisa criar condições para que os treinadores possam permanecer mais tempo no cargo. Não só pela permanência, mas isso vai possibilitar com que a gente consiga desenvolver equipes cada vez melhores, consiga melhorar a qualidade do jogo, desenvolver os jogadores e, com isso, aumentar a qualidade do futebol brasileiro”, finalizou.