Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atual técnico mais longevo do Brasileirão, Barbieri comemora um ano de RB Bragantino
futebol

Atual técnico mais longevo do Brasileirão, Barbieri comemora um ano de RB Bragantino

Mas treinador ressaltou a importância de se dar mais tempo para reinadores trabalharem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 02:51

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 02:51

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
No último dia 04 de setembro, Mauricio Barbieri completou um ano no comando do Red Bull Bragantino (na ocasião, ele substituiu Felipe Conceição), sendo que com a saída de Guto Ferreira do Ceará, o atual treinador da equipe do interior paulista se tornou o mais longevo entre todos do Campeonato Brasileiro da Série A. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista ao podcast “GE Bragantino”, ele comentou o fato: ““Como marca pessoal, é muito bacana. Claro que estou feliz de estar completando um ano à frente do clube. Já tive algumas experiências desagradáveis, de completar só 30 dias. Você mal consegue conhecer o clube e já tem que deixá-lo. É claro que estou muito feliz por estar completando um ano, por tudo que a gente tem conseguido construir ao longo deste um ano”, afirmou Barbieri.O treinador ainda fez uma crítica sobre o fato de ser o único a estar um ano à frente de clube: “Pensando em cenário nacional, em futebol brasileiro, realmente não é uma marca que nós devemos comemorar. A gente que gosta do futebol, que pratica, que vive disso e quer sempre o melhor para o futebol, especialmente o futebol brasileiro, precisa entender que a gente precisa criar condições para que os treinadores possam permanecer mais tempo no cargo. Não só pela permanência, mas isso vai possibilitar com que a gente consiga desenvolver equipes cada vez melhores, consiga melhorar a qualidade do jogo, desenvolver os jogadores e, com isso, aumentar a qualidade do futebol brasileiro”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados