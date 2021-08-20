Atual campeão, Fluminense leva a virada da Ferroviária e é eliminado do Brasileiro Feminino Sub-18

O Fluminense saiu na frente, mas sofreu a virada e acabou eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 após perder para a Ferroviária por 2 a 1, na manhã desta sexta-feira. O gol Tricolor foi de Lara Dantas, ainda no primeiro tempo. Raissa e Aninha marcaram para a equipe paulista.
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No Brasileirão, 24 equipes iniciaram a disputa e as oito melhores avançaram para a segunda fase, onde foram divididas em dois grupos e se enfrentaram entre si em turno único. Os dois melhores times de cada chave avançam, na chave do Flu, foram São Paulo e Ferroviária. As semifinais e finais terão jogos de ida e volta.
Na primeira fase, o Fluminense ficou em primeiro lugar no Grupo A, com 15 pontos e apenas uma derrota em seis partidas. O Tricolor é o atual campeão da competição pois bateu o Internacional na decisão da última temporada, nos pênaltis.
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O primeiro gol saiu aos 10 minutos da etapa inicial, com um chute forte de Lara Dantas. Antes disso, a Ferroviária havia tido um gol anulado por impedimento. Já na segunda etapa, aos 26 minutos, as paulistas deixaram tudo igual na partida após cobrança de escanteio pela direita. Com 30 minutos, o árbitro marcou um pênalti contra o Fluminense. Ana Clara converteu e virou o placar.