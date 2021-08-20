Atual campeão, Fluminense leva a virada da Ferroviária e é eliminado do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O Fluminense saiu na frente, mas sofreu a virada e acabou eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 após perder para a Ferroviária por 2 a 1, na manhã desta sexta-feira. O gol Tricolor foi de Lara Dantas, ainda no primeiro tempo. Raissa e Aninha marcaram para a equipe paulista.

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No Brasileirão, 24 equipes iniciaram a disputa e as oito melhores avançaram para a segunda fase, onde foram divididas em dois grupos e se enfrentaram entre si em turno único. Os dois melhores times de cada chave avançam, na chave do Flu, foram São Paulo e Ferroviária. As semifinais e finais terão jogos de ida e volta.

Na primeira fase, o Fluminense ficou em primeiro lugar no Grupo A, com 15 pontos e apenas uma derrota em seis partidas. O Tricolor é o atual campeão da competição pois bateu o Internacional na decisão da última temporada, nos pênaltis.

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