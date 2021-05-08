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Atual campeão, Fluminense estreia no Brasileirão Sub-17 com vitória diante do Fortaleza

Samuca, Arthur e Gabriel Lyra marcaram os gols do time carioca, enquanto Dagoberto descontou para o Leão...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 17:32
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense começou mais uma campanha no Campeonato Brasileiro Sub-17 com o pé direito. Atual campeão, o Tricolor carioca venceu o Fortaleza por 3 a 1, neste sábado, em Laranjeiras, na estreia do torneio. O grande destaque foi o meia Arthur, autor de um dos gols. Samuca e Gabriel Lyra também marcaram. Dagoberto descontou para o Leão.
Arthur foi responsável por um gol de pênalti e uma assistência, além de ter participado do primeiro gol. O meia de 16 anos é um dos poucos que permaneceu da "Geração dos Sonhos". Além dele, só o zagueiro Davi Schuindt estava no elenco campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil e da Supercopa.
O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Samuca aproveitou um vacilo da defesa adversária para marcar. Logo depois, Isaac foi derrubado na área e Arthur fez o segundo do Flu batendo o pênalti. Gabriel Lyra também deixou o dele aos 27, quando arrancou em velocidade, driblou o goleiro e mandou para as redes. O Flu diminuiu o ritmo e, aos 22 do segundo tempo, Dagoberto descontou para o Leão.
Na próxima rodada, o Flu visita o Internacional, sábado, às 15h. Já o Fortaleza entra em campo apenas na terça-feira, diante do Athletico-PR, às 15h, em casa.

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