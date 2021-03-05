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futebol

Atual campeão, Corinthians feminino estreia na Libertadores nesta sexta

Equipe enfrenta o El Nacional, do Equador, a partir das 17h, em partida que terá transmissão do Facebook...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 08:00
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O time feminino do Corinthians inicia a Copa Libertadores da América nesta sexta-feira, contra o El Nacional, do Equador. A partida será realizada às 17h e terá transmissão do Facebook. A competição é disputada na Argentina, com final marcada para o dia 21 de março.O Corinthians é o atual campeão do torneio e chega como um dos favoritos. O título foi conquistado em 2019 - no ano passado, a Libertadores foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.
O elenco chegou à Argentina com um dia de atraso. Isso porque na terça-feira, por causa de um decreto do governo argentino que restringe a entrada de brasileiros no país, a delegação não pôde embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Após as tratativas, o Corinthians viajou na quarta-feira.
Em solo argentino, o Corinthians treinou e participou do "media day" promovido pela organização. Todos os 16 times da Libertadores passaram por sessão especial de fotos, algo até então inédito no torneio.
O Corinthians está no Grupo A, ao lado de El Nacional, Deportivo Cali (Colômbia) e Universitario (Peru). Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.
Após conquistar o Brasileiro e o Paulista em 2020, o Corinthians buscará seu terceiro título da Libertadores feminina. Além de 2019, o clube foi campeão em 2017, quando ainda tinha parceria com o Audax no futebol feminino.

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