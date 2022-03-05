  • Atual campeão, Corinthians estreia com vitória sobre o Red Bull Bragantino no Brasileiro Feminino
Timão recebeu o Massa Bruta na Fazendinha e fez 2 a 1 de virada...
LanceNet

Publicado em 05 de Março de 2022 às 16:07

O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro Feminino com vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em partida realizada na Fazendinha na tarde deste sábado (5). A equipe comandada por Arthur Elias busca o tricampeonato nacional. Luana abriu o marcador para as visitantes, e Débora, contra, e Bianca Gomes, fizeram pelo Timão.
O primeiro tempo começou com o Alvinegro já levando perigo ao gol adversário. Grazi finalizou rasteiro e viu a bola tirar tinta da trave. Aos 15 minutos, Luana foi melhor e abriu o placar para o Massa Bruta, após jogada pela direita e bola lançada na área.No final da primeira etapa, no entanto, o Corinthians conseguiu a virada. O primeiro gol, aos 43 minutos, foi marcado por Débora, contra. Após cruzamento da esquerda, a zagueira tentou cortar na primeira trave e mandou para dentro da própria meta. O segundo gol aconteceu após novo vacilo defensivo que Bianca Gomes aproveitou.
Na etapa complementar, o Timão chegou a balançar a rede novamente após desvio na área, mas a arbitragem assinalou gol irregular. As duas equipes até tentaram, sem sucesso, aumentar o placar. Nos minutos finais, o Bragantino teve uma das melhores chances da partida. Mileninha tirou a goleira da jogada e bateu, meio sem ângulo, para fora.
Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

