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Atuação de Cristiano Ronaldo contra o Porto é criticada pela imprensa italiana: 'Foi um fantasma'

Atacante da Juventus pouco participou do jogo, chegou a reclamar de pênalti no último lance, e não foi poupado pela imprensa italiana após a partida em Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 14:58

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:58

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Com uma atuação abaixo do esperado na derrota da Juventus para o Porto, na última quarta-feira, pela Champions League, o atacante Cristiano Ronaldo foi duramente criticado pela imprensa italiana. Nos três principais jornais esportivos do país, o português não foi poupado por parte dos jornalistas.
+ Veja a tabela da Champions LeagueO "Tuttosport", de Turim, cidade da Juventus, deu nota 5,0 para Cristiano Ronaldo. Apesar de ser a maior nota recebida pelo atleta, a mídia disse que "este não foi o verdadeiro CR7".
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
No jornal "Corriere dello Sport", de Roma, o camisa 7 foi tratado como um "fantasma em campo" por conta da sua participação discreta na partida. A nota atribuída pelo periódico ao atacante foi 4,5.
Com os mesmos 4,5, a "Gazzetta dello Sport", de Milão, chegou a lembrar do pedido de pênalti de Cristiano Ronaldo no último lance da partida, mas disse que "não há desculpas" para o fraco desempenho.
Juventus e Porto voltam a se encontrar no dia 9 de março, no Allianz Stadium, em Turim. Vitória por 1 a 0 garante a Velha Senhora nas quartas de final da competição.

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