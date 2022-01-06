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futebol

Atrás de zagueiro canhoto, Palmeiras avalia equatoriano oferecido

Depois do nome de argentino ex-Manchester United vir à tona, jogador do Del Valle já especulado no rival São Paulo é monitorado pelo Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:14

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:14

Depois do argentino Marcos Rojo, ex-Manchester United, da Inglaterra, e atualmente no Boca Juniors, o Palmeiras vê mais um zagueiro sul-americano canhoto ter seu nome colocado em uma especulação com o clube. O nome da vez é o do equatoriano Luis Segovia, 24 anos, do Independiente Del Valle.A especulação foi publicada pela primeira vez nesta quinta-feira (6), pela imprensa equatoriana. Ao LANCE!, fontes da diretoria do Verdão dizem apenas que o zagueiro é avaliado após ter sido oferecido por empresários.
O nome, entretanto, não empolgaria o técnico Abel Ferreira, que teria pedido mais tempo para ver jogos e lances do atleta.
Não é a promeira vez que o nome de Segovia é colocado no mercado não só brasileiro, como paulista. No meio do ano passado, o equatoriano, que tem o mesmo empresário do também zagueiro Arboleda, chegou a ser cogitado como colega do compatriota no São Paulo.
Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado de jogadores, Segovia tem contrato com o Del Valle até o final deste ano, o que obrigaria o Palmeiras a abrir negociações para contar com ele a tempo da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. Seu valor estimado atual é de R$ 9,65 milhões aproximados.
Ter um zagueiro canhoto é uma obsessão do técnico Abel Ferreira. Desde o ano passado ele pede para a diretoria a contratação de um nome com essa característica.
Atualmente, o Palmeiras tem apenas Renan como opção de canhoto entre seus zagueiros. Valber Huerta, cuja contratação fora acertada junto ao Universidad Católica, acabou reprovado nos exames médicos em dezembro.
No início da semana, um nome forte com os requisitos desejados por Abel veio à tona, o argentino Rojo. O jogador de 31 anos, ex-Manchester United, atualmente no Boca Juniors e que pode atuar tanto como zagueiro quanto lateral-esquerdo, trabalhou com Abel no Sporting durante sua passagem pelo clube português, entre 2011 e 2013.
Com três reforços contratados até (goleiro Marcelo Lomba, meia Atuesta e atacante Rafael Navarro), além do volante Jailson próximo de um acerto, o Verdão ainda busca nesta janela um zagueiro canhoto e um centroavante.
+ CONFIRA O CAMINHO DO VERDÃO NO MUNDIAL DE CLUBES
Crédito: LuísSegovia(esq.comemoragolpelaequipeequatoriana(Foto:Divulgação/IndependientedelValle)

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