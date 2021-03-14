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Atrás de confiança para a temporada, Michael vive sequência inédita no Flamengo

Entre os "Garotos do Ninho", o atacante Michael fará sua segunda partida como titular no Flamengo, sequência que não conseguiu ao longo da última temporada...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 05:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Para os "Garotos do Ninho" que estão representando o Flamengo neste início de Carioca, os jogos da Taça Guanabara são as primeiras oportunidades de mostrarem seus valores. Para Michael, reforço mais caro de 2020, é uma chance única de, enfim, ter uma sequência no clube. No Fla-Flu deste domingo, às 18h no Maracanã, o atacante será titular em duas partidas consecutivos pela primeira vez. O clássico contará com transmissão em tempo real do LANCE!.
- Quando eu quis voltar antes (do fim das férias) essa era a intenção. Ter um pouco mais de sequência, adquirir essa confiança, e me esforçar mais para quando o elenco voltar eu possa ajudar mais. Tanto treinando quanto jogando. Vou dar o meu melhor. Nem sempre será suficiente, mas a minha vontade de ajudar nunca vai faltar - afirmou o atacante, que completou 25 anos na sexta.Michael é um dos atletas que antecipou o retorno aos treinos no Ninho do Urubu, abrindo mão da lua de mel, como explicou na semana de preparação para o Fla-Flu. Em 2020/21, o atacante disputou 43 partidas pelo Flamengo, sendo apenas 10 como titular. Com Rogério Ceni, que assumiu o comando da equipe em novembro, só iniciou os jogos contra o São Paulo, na Copa do Brasil, sendo substituído duas vezes no intervalo. Ainda com o técnico, saiu do banco oito vezes, somando 69 minutos - média de quase nove minutos como reserva.
O Fla-Flu será o último jogo antes a reapresentação do grupo principal, com Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol & Cia. A concorrência no setor ofensivo seguirá forte em 2021 e Michael, ciente disso, quer aproveitar mais essa oportunidade que terá sob o comando do técnico Maurício Souza.
- O elenco aqui é muito forte. O que esses quatro fizeram é de tirar o chapéu. Eu fico no banco, mas eu fico feliz de bater palma para esses moleques, que eles jogam muito. Muita qualidade, muito esforço. Estou aprendendo muito com o Arrasca, com o Bruno, com o Gabi, com o Ribeiro. Eu tenho que esperar e saber respeitar cada companheiro que tenho. São meninos bons, pessoas boas, e quero aprender cada dia mais com eles - finalizou o camisa 19 do Fla.

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