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Atrás apenas de Zico: Gabigol supera marcas de ídolos do Flamengo na Libertadores

Camisa 9 marcou no empate com o Racing...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 23:38

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 23:38

Crédito: AFP
E voltou a ter gol de Gabigol na Libertadores. Herói da decisão de 2019, contra o River Plate, na conquista que completou um ano nesta segunda-feira, dia 23, Gabriel foi o autor do gol do Flamengo no empate em 1 a 1 com o Racing, na Argentina, nesta terça-feira. Essa foi a primeira partida entre as equipes pelas oitavas de final da competição continental.
O tento do camisa 9 impediu a derrota rubro-negra, deu ao time a vantagem de empatar em 0 a 0 no Maracanã para se classificar e, de quebra, ainda colocou o atacante isolado como o segundo maior artilheiro do clube na história da Libertadores. Esse foi o seu 11º gol em apenas 17 jogos pelo Flamengo na disputa, superando as marcas de dois outros ídolos da equipe da Gávea: Tita e Gaúcho, que balançaram as redes dez vezes cada um.
Agora, apenas um jogador está à frente de Gabigol no ranking histórico: Zico. Dá pra passar?
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM LIBERTADORES
1º - Zico - 16 gols em 20 jogos2º - Gabigol - 11 gols em 17 jogos3º - Gaúcho - 10 gols em 18 jogosTita - 10 gols em 24 jogos5º - Bruno Henrique - 9 gols em 18 jogos

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