Atlético perde jogo de ida da final da Copa Verde para o Paysandu

Equipe capixaba não conseguiu apresentar um bom futebol e fica atrás no confronto de 180 minutos; volta acontece dia 16 de maio

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 02:23

Redação de A Gazeta

A grande final da Copa Verde 2018 entre Atlético Itapemirim e Paysandu começou a ser disputada na noite desta quarta-feira (25). O alvinegro capixaba recebeu o Papão no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo jogo de ida da decisão do torneio nacional, e saiu de campo derrotado. Após fazer um primeiro tempo equilibrado, que terminou sem gols, na etapa complementar o Galo desandou e acabou perdendo por 2 a 0 para os visitantes. O atacante Cassiano marcou os dois gols do confronto.
Logo no primeiro minuto, o Galo da Vila assustou com um cruzamento de Pikachu para Eraldo, que estava na área. Durante o primeiro tempo os donos de casa mantiveram mais posse de bola, mas sem muita criatividade, enquanto os visitantes finalizavam com mais frequência.
No entanto, aos 10 minutos do segundo tempo, um vacilo custou caro. O zagueiro Kleber Viana perdeu a bola logo para quem? O goleador Cassiano, que entrou na área e balançou as redes.
Aos 22, uma ótima chance para o Atlético empatar. Marcou Felipe chutou, a bola passo por todo mundo e chegou em Pikachu. O camisa 11 cruzou pela direita, Marcos Felipe passou da bola e sobrou para Franklin, que finalizou e o goleiro mandou para escateio.
Não demorou muito para Cassiano infernizar novamente. Aos 27 minutos, o atacante avançou pelo meio e chutou forte para abrir 2 a 0. Foi o nono gol do artilheiro da Copa Verde.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

