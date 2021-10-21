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Atlético Mineiro passa o Vasco e se torna o 2º time com mais gols na história da Copa do Brasil

Galo está muito perto da decisão deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 10:30

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 10:30

Crédito: Réver marcou no triunfo do Atlético sobre o Fortaleza (Pedro Souza/Atlético-MG
A goleada do Atlético Mineiro sobre o Fortaleza, por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, trouxe marcas importantes para o time. Além da grande vantagem obtida para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, o Galo ultrapassou a marca dos 100 gols na temporada - algo que não havia feito em 2020 - e ainda se tornou a segunda equipe com mais bolas na rede na história da competição nacional.O duelo com o Leão foi o de número 173 dos mineiros na Copa do Brasil. No retrospecto geral, são 87 vitórias, 38 empates e 48 derrotas, tendo sido campeão em 2014. O clube agora soma 338 gols marcados e 200 sofridos.O Flamengo, que também segue na disputa pela taça e que empatou com o Athletico Paranaense por 2 a 2 nesta quarta, segue liderando o ranking.
TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
1º - Flamengo - 344 gols em 192 jogos2º - Atlético-MG - 338 gols em 173 jogos3º - Vasco - 334 gols em 192 jogos4º - Grêmio - 315 gols em 197 jogos5º - Cruzeiro - 313 gols em 170 jogos

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