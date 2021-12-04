Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG x Red Bull Bragantino. Onde assistir, times e desfalques

O Bicampeão Brasileirão vai se apresentar diante de sua torcida para celebrar a conquista do campeonato, ocorrida na última quinta-feira, diante do Bahia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 19:35

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 19:35

O bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, entra em campo neste domingo, 5 de dezembro, às 16h, contra o Red Bul Bragantino, no Mineirão, para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro, conquistado na última quinta-feira, diante do Bahia. Sem a pressão de lutar pela taça, o Galo quer vencer o time paulista e comemorar ao lado da Massa Alvinegra o título, depois de 50 anos de espera. Já o time paulista, que ainda luta por uma vaga direta na Libertadores, busca colocar “água no chopp” alvinegro, para levar os três pontos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x RED BULL BRAGANTINOData: 5 de dezembro 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas, Premiere e SporTV Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)
Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk Desfalque: Réver (lesionado) RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Guto Ferreira)​Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Emi Martínez, Jadsom e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Desfalques: Léo Ortiz (suspenso), Léo Realpe Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista (lesionados).
Crédito: O Bicampeão Brasileiro vai celebrar o título diante da sua torcida que irá lotar o Mineirão - (Pedro Souza/Atlético MG

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados