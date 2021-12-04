Atlético-MG x Red Bull Bragantino. Onde assistir, times e desfalques

O bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, entra em campo neste domingo, 5 de dezembro, às 16h, contra o Red Bul Bragantino, no Mineirão, para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro, conquistado na última quinta-feira, diante do Bahia. Sem a pressão de lutar pela taça, o Galo quer vencer o time paulista e comemorar ao lado da Massa Alvinegra o título, depois de 50 anos de espera. Já o time paulista, que ainda luta por uma vaga direta na Libertadores, busca colocar “água no chopp” alvinegro, para levar os três pontos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG x RED BULL BRAGANTINOData: 5 de dezembro 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas, Premiere e SporTV Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)
Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk Desfalque: Réver (lesionado) RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Guto Ferreira)Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Emi Martínez, Jadsom e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Desfalques: Léo Ortiz (suspenso), Léo Realpe Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista (lesionados).