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Atlético-MG x Fluminense: prováveis times, onde assistir e desfalques

Equipes fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; ida, no Rio de Janeiro, foi com vitória dos mineiros por 2 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 17:35

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:35

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Chegou a hora do confronto decisivo entre Atlético-MG e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentam no Mineirão, às 19h, para definir quem fica com a vaga na semifinal - onde enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza. A ida, no Rio de Janeiro, terminou com vitória do Galo por 2 a 1.
O Flu chega embalado com cinco jogos sem perder e a última derrota foi justamente para o adversário desta noite. O técnico Marcão, porém, tem alguns problemas. Lucca segue fora. André será reavaliado, mas é dúvida, assim como Egídio. Nonato, Martinelli e Manoel nem viajaram. Cazares já disputou o torneio pelo Corinthians.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Já o Atlético-MG vem de oito partidas sem derrotas e teve a semana passada livre, mas volta a campo depois de bater o Fortaleza no domingo. O técnico Cuca não poderá contar com Nathan Silva, que já disputou a competição pelo Atlético-GO, Tchê Tchê, com entorse no joelho, e Savarino, que tem lesão no adutor da coxa.
FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X FLUMINENSE
Data/Hora: 15/09/2021, às 19hLocal: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE! ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano (Guga), Réver, Junior Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho; Vargas (Diego Costa) e Hulk.
Desfalques: Nathan Silva (já disputou a competição pelo Atlético-GO), Tchê Tchê (entorse no joelho) e Savarino (lesão no adutor da coxa)Pendurados: AllanSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos (Egídio); Wellington (André), Nonato (Wallace ou Calegari) e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred
Desfalques: Martinelli (dores na coxa), Manoel (dores), Lucca (lesão na coxa), Gabriel Teixeira (transição), Ganso (cirurgia no braço), Cazares (já disputou a competição pelo Corinthians) e Hudson (lesão ligamentar)Pendurados: Yago Felipe e FredSuspensos: Ninguém

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