Atlético-MG x Fluminense: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Chegou a hora do confronto decisivo entre Atlético-MG e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentam no Mineirão, às 19h, para definir quem fica com a vaga na semifinal - onde enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza. A ida, no Rio de Janeiro, terminou com vitória do Galo por 2 a 1.

O Flu chega embalado com cinco jogos sem perder e a última derrota foi justamente para o adversário desta noite. O técnico Marcão, porém, tem alguns problemas. Lucca segue fora. André será reavaliado, mas é dúvida, assim como Egídio. Nonato, Martinelli e Manoel nem viajaram. Cazares já disputou o torneio pelo Corinthians.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

Já o Atlético-MG vem de oito partidas sem derrotas e teve a semana passada livre, mas volta a campo depois de bater o Fortaleza no domingo. O técnico Cuca não poderá contar com Nathan Silva, que já disputou a competição pelo Atlético-GO, Tchê Tchê, com entorse no joelho, e Savarino, que tem lesão no adutor da coxa.

FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

Data/Hora: 15/09/2021, às 19hLocal: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE! ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano (Guga), Réver, Junior Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho; Vargas (Diego Costa) e Hulk.

Desfalques: Nathan Silva (já disputou a competição pelo Atlético-GO), Tchê Tchê (entorse no joelho) e Savarino (lesão no adutor da coxa)Pendurados: AllanSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos (Egídio); Wellington (André), Nonato (Wallace ou Calegari) e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred