Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir à Supercopa

Hulk e Gabigol são ois jogadores que podem desequilibrar a grande final Crédito: Foto: MontagemLANCE!

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. O Galo garantiu vaga na decisão ao conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro se classificou, conforme prevê o regulamento da CBF, pois foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG viajou com força máxima para Cuiabá. Com 30 atletas relacionados, as únicas dúvidas do técnico Antonio Mohamed são Zaracho e Vargas. O primeiro estava com dores na coxa esquerda, enquanto o segundo ainda não estreou na temporada - ele se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Paulo Sousa relacionou 29 jogadores. Dentre os nomes da lista, Rodrigo Caio segue em processo de recuperação e não deve fazer o corte final - vale lembrar que ele precisou ser internado no dia 02 de janeiro para tratar de infecção de pele. Já Gustavo Henrique, que treinou separado do grupo nos últimos dias por causa de dores no joelho, também é dúvida para o jogo.

FICHA TÉCNICA - ATLÉTICO-MG X FLAMENGO