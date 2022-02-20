Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique Ligado

Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir à Supercopa

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 08:00
Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo da Supercopa - cópia
Hulk e Gabigol são ois jogadores que podem desequilibrar a grande final Crédito: Foto: MontagemLANCE!
Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. O Galo garantiu vaga na decisão ao conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro se classificou, conforme prevê o regulamento da CBF, pois foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-MG viajou com força máxima para Cuiabá. Com 30 atletas relacionados, as únicas dúvidas do técnico Antonio Mohamed são Zaracho e Vargas. O primeiro estava com dores na coxa esquerda, enquanto o segundo ainda não estreou na temporada - ele se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Paulo Sousa relacionou 29 jogadores. Dentre os nomes da lista, Rodrigo Caio segue em processo de recuperação e não deve fazer o corte final - vale lembrar que ele precisou ser internado no dia 02 de janeiro para tratar de infecção de pele. Já Gustavo Henrique, que treinou separado do grupo nos últimos dias por causa de dores no joelho, também é dúvida para o jogo.

FICHA TÉCNICA - ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

  • Data e horário: 20/02/2022, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)  

  • Onde assistir: Globo e SporTV  

  • ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho (Otávio) e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Savarino). Técnico: Antonio Mohamed
  • FLAMENGO: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados