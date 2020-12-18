Atlético-MG x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

O maior clássico de Minas Gerais terá uma final inédita. Atlético-MG e Cruzeiro disputam na manhã deste sábado, 19 de dezembro, a decisão do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. A partida será às 11h, no Mineirão. O duelo no Gigante da Pampulha terá transmissão ao vivo pela Rede Minas e TV Cultura, e pela plataforma futebolmineiro.tv.br, da TV FMF. A equipe celeste, as Cabulosas tentam o bicampeonato, enquanto as Vingadoras tentarão a primeira conquista. Por ter feito a melhor campanha da fase classificatória, o Galo Futebol Feminino é o mandante da partida. Esta será a quarta partida entre Cruzeiro e Atlético-MG no futebol feminino profissional. No primeiro duelo, em outubro do ano passado, as equipes se enfrentaram pela primeira fase do Mineiro, e o Cruzeiro fez 2 a 0 sobre o rival, com gols de Micaelly e Vanessinha. E neste Estadual os times duelaram duas vezes na fase de classificação, com dois empates por 0 a 0, primeiro na Toca 1 e depois na Vila Olímpica, no começo de dezembro.