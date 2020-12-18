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Atlético-MG x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

Vingadoras e Cabulosas disputam a final do Campeonato Mineiro Feminino de 2020 neste sábado, 19 de dezembro, às 11h, no Mineirão....
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 20:26

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:26

Crédito: Será a primeira final entre Galo e Raposa no futebol feminino. Em 2020 os jogos terminaram empatados-(Igor Sales/Cruzeiro
O maior clássico de Minas Gerais terá uma final inédita. Atlético-MG e Cruzeiro disputam na manhã deste sábado, 19 de dezembro, a decisão do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. A partida será às 11h, no Mineirão. O duelo no Gigante da Pampulha terá transmissão ao vivo pela Rede Minas e TV Cultura, e pela plataforma futebolmineiro.tv.br, da TV FMF. A equipe celeste, as Cabulosas tentam o bicampeonato, enquanto as Vingadoras tentarão a primeira conquista. Por ter feito a melhor campanha da fase classificatória, o Galo Futebol Feminino é o mandante da partida. Esta será a quarta partida entre Cruzeiro e Atlético-MG no futebol feminino profissional. No primeiro duelo, em outubro do ano passado, as equipes se enfrentaram pela primeira fase do Mineiro, e o Cruzeiro fez 2 a 0 sobre o rival, com gols de Micaelly e Vanessinha. E neste Estadual os times duelaram duas vezes na fase de classificação, com dois empates por 0 a 0, primeiro na Toca 1 e depois na Vila Olímpica, no começo de dezembro.
CONFIRA A CLASSIFICAÇAO DA SÉRIE A FICHA TÉCNICA:​ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO Motivo: FInal do Campeonato Mineiro Feminino 2020 Data: 19/12/2020Local-Horário: Mineirão-Belo Horizonte, às 11hÁrbitra: Andreza Helena De SiqueiraÁrbitra Assistente 1: Caroline Costa SilvaÁrbitra Assistente 2: Suellen Das Graças Gonçalves SilvaOnde seguir: Transmissão ao vivo pela Tv Cultura/Rede Minas e na internet pela plataforma futebolmineiro.tv.br, Atlético-MG: Amanda; Lorrany, Flávia Gil, Carol e Ilana; Nathália, Bruna (Brenda), Pissaia (Lorena) e Guedes (Manu); Joyce e Milena (Gabizinha).Técnico Hoffmann Túlio Cruzeiro: Menezes; Janaína, Pires, Thamirys e Eskerdinha; Capelinha (Dedê), Micaelly (Thalita), Vanessinha e Duda; Miriã (Kim) e Mariana Santos.Técnico Marcelo Frigério Palpites: os duelos entre as duas equipe foram equilibrados, com empates. Toda a redação crê que as campeãs só serão conhecidas na decisão por penalidades. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

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