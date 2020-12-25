Atlético-MG x Coritiba. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: Divulgação/Coritiba

Atlético-MG e Coritiba farão um duelo diferente neste sábado, 26 de dezembro, às 17h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será uma partida de futebol um dia após o Natal, algo muito raro no futebol nacional. Teremos um “boxing day” tupiniquim. As equipes brasileiras farão jogos em um período do ano em que os campeonatos estão de férias.

E, mesmo com um dia diferente de futebol no Brasil, o duelo entre Galo e Coxa é vital para os dois times. A equipe de Sampaoli luta para se aproximar dos líderes São Paulo e Flamengo, que tem 53 e 48 pontos respectivamente, contra 46 do alvinegro, terceiro colocado.

Para o time comandado por Pachequinho, vencer é se manter “vivo” contra o rebaixamento. O Coritiba está na 19ª posição, com 21 pontos, a oito do primeiro time fora do Z4, o Sport.

O Atlético venceu no primeiro turno e emendou uma boa sequência de resultados. Agora, a equipe mineira quer repetir a sorte diante do paranaense e dar uma arrancada no Brasileiro.