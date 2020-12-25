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futebol

Atlético-MG x Coritiba. Onde seguir, palpites e prováveis times

Galo a Coxa-Branca entram em campo logo após o Natal em busca de um resultado positivo, já que ambos lutam pelos seus objetivos: o título e para evitar a queda...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 17:22
Crédito: Divulgação/Coritiba
Atlético-MG e Coritiba farão um duelo diferente neste sábado, 26 de dezembro, às 17h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será uma partida de futebol um dia após o Natal, algo muito raro no futebol nacional. Teremos um “boxing day” tupiniquim. As equipes brasileiras farão jogos em um período do ano em que os campeonatos estão de férias.
E, mesmo com um dia diferente de futebol no Brasil, o duelo entre Galo e Coxa é vital para os dois times. A equipe de Sampaoli luta para se aproximar dos líderes São Paulo e Flamengo, que tem 53 e 48 pontos respectivamente, contra 46 do alvinegro, terceiro colocado.
Para o time comandado por Pachequinho, vencer é se manter “vivo” contra o rebaixamento. O Coritiba está na 19ª posição, com 21 pontos, a oito do primeiro time fora do Z4, o Sport.
O Atlético venceu no primeiro turno e emendou uma boa sequência de resultados. Agora, a equipe mineira quer repetir a sorte diante do paranaense e dar uma arrancada no Brasileiro.
#CONFIRA A CLASSIFICAÇAO DA SÉRIE A FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x CORITIBA Data-Horário: 26 de dezembro, às 17hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitro:Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires(ES) e Vanderson Antonio ZanottiCoelho(ES)VAR:Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, Itatiaia-95,7 FM e Super FM-91,7 Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan (Hyoran) e Zaracho; Savarino, Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Natanael (Luiz Henrique); Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Neílton e Pablo Thomaz (Robson). Técnico: Pachequinho Palpites: O Galo é favorito no confronto para 55% da redação. Outros 20%, creem no empate e os 25% restantes acham que vai dar Coxa.

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