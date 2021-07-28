Atlético-MG x Bahia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Bahia voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 28 de julho, às 21h30 no Mineirão. No duelo do último domingo, as duas equipes jogaram pelo Campeonato Brasileiro, com vitória do Galo por 3 a 0. Desta vez, o confronto é pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além da vaga nas quartas de final, o alvinegro de Minas e o Tricolor de Aço disputam uma premiação de R$ 7,8 milhões pela classificação. Só por jogar esta etapa, a equipe mineira irá receber R$ 4,4 milhões.

O técnico Cuca vai promover apenas uma mudança, pois o zagueiro Nathan Silva já disputou a competição pelo Atlético-GO, não podendo entrar em campo. Réver vai assumir o seu lugar. De resto, o time será o mesmo que derrotou o Bahia pelo Brasileiro.

PARA SABER TUDO QUE VAI ROLAR NA COPA DO BRASIL BAIXE O APP DO L! Dado Cavalcanti terá a volta do meia Daniel, que conseguiu a conversão de uma penalidade no STJD por ter participado de uma briga generalizada na final da Copa do Nordeste. Ele cumpriu quatro dos oito jogos de suspensão e pagará o restante em doações. O Bahia vai doar R$30 mil a quatro instituições beneficentes.

O vencedor do duelo, jogará as quartas de final no fim de agosto. O adversário será decidido por sorteio. Na Copa do Brasil não há mais gol qualificado, logo, se houver um empate no saldo de gols dos dois jogos, a decisão de quem avança será nos pênaltis.