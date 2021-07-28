Atlético-MG x Bahia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Bahia voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 28 de julho, às 21h30 no Mineirão. No duelo do último domingo, as duas equipes jogaram pelo Campeonato Brasileiro, com vitória do Galo por 3 a 0. Desta vez, o confronto é pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Além da vaga nas quartas de final, o alvinegro de Minas e o Tricolor de Aço disputam uma premiação de R$ 7,8 milhões pela classificação. Só por jogar esta etapa, a equipe mineira irá receber R$ 4,4 milhões.
O técnico Cuca vai promover apenas uma mudança, pois o zagueiro Nathan Silva já disputou a competição pelo Atlético-GO, não podendo entrar em campo. Réver vai assumir o seu lugar. De resto, o time será o mesmo que derrotou o Bahia pelo Brasileiro.
PARA SABER TUDO QUE VAI ROLAR NA COPA DO BRASIL BAIXE O APP DO L! Dado Cavalcanti terá a volta do meia Daniel, que conseguiu a conversão de uma penalidade no STJD por ter participado de uma briga generalizada na final da Copa do Nordeste. Ele cumpriu quatro dos oito jogos de suspensão e pagará o restante em doações. O Bahia vai doar R$30 mil a quatro instituições beneficentes.
O vencedor do duelo, jogará as quartas de final no fim de agosto. O adversário será decidido por sorteio. Na Copa do Brasil não há mais gol qualificado, logo, se houver um empate no saldo de gols dos dois jogos, a decisão de quem avança será nos pênaltis.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG x BAHIA Data: 28 de julho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde assistir: Globo Minas, Rede Bahia, Sportv e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Allan, Alan Franco, Dylan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk.Desfalques: Nathan Silva (já jogou a competição pelo Atlético-GO) BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)Matheus Teixeira; Nino, Conti, Ligger (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick, Lucas Araújo (Jonas) e Daniel; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.Desfalques: sem desfalques