Atlético-MG vence o Tombense outra vez e conquista seu 45º título mineiro

Crédito: O Galo controlou bem o confronto e levou mais uma taça mineira-(Bruno Cantini e Pedro Souza / Agência Galo / Atlético

O Atlético-MG derrotou novamente o Tombense, por 1 a 0, gol do volante Jair, no segundo duelo da final do Campeonato Mineiro e conquistou pela 45ª vez o título estadual. O Galo amplia sua vantagem sobre os rivais estaduais, ficando com sete conquistas a mais do que o rival Cruzeiro.

O título mineiro terá um sabor diferente para todos os envolvidos, pois a competição ficou parada por quatro meses devido à pandemia da Covid-19. Foi também a primeira conquista da diretoria comandada por Sérgio Sette Câmara. A equipe alvinegra estava com vantagem podendo empatar o jogo, mas com uma partida segura, se impôs logo, fez o gol ainda no primeiro tempo, tirando qualquer chance real do Tombense virar o confronto e sair com a taça. O Galo voltou a ser dono de Minas Gerais após três anos sem conquistas.

Foi o primeiro título de Jorge Sampaoli em cinco anos e o primeiro comandando o Atlético, que agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

A conquista foi importante para aliviar a pressão na equipe que vinha de maus resultados na competição nacional e dá confiança para o time mineiro iniciar uma recuperação.

O Tombense foi valente, porém, parece ter gastado todas suas energias no jogo de ida, quando perdeu por 2 a 1 de virada, ficando sem a vantagem de empatar a partida de volta.

Domínio amplo do Galo no primeiro tempo e placar aberto

O alvinegro praticamente jogava sozinho, pois o Tombense adotou a mesma estratégia do jogo de ida, esperando o Atlético para buscar o contra-ataque. Um equívoco, pois o time do interior precisava atacar para buscar o resultado. Afinal, perdeu primeiro duelo por 2 a 1. Com a equipe de Sampaoli fazendo um “solo” no Mineirão, abriu o placar com Jair, ampliando sua vantagem no confronto. Administrou o jogo e levou o troféu para casa​O segundo tempo do Galo foi de controlar a partida, dando poucos espaços para o Tombense, que fez um bom campeonato, mas não teve forças para superar o favoritismo do alvinegro, mais uma vez campeão mineiro. A única nota triste do jogo foi a expulsão boba de Allan, que reclamou de uma falta, empurrou o árbitro e levou o segundo cartão amarelo, ficando fora do jogo.