Atlético-MG vence o Tombense outra vez e conquista seu 45º título mineiro

O Atlético-MG derrotou novamente o Tombense, por 1 a 0, gol do volante Jair, no segundo duelo da final do Campeonato Mineiro e conquistou pela 45ª vez o título estadual. O Galo amplia sua vantagem sobre os rivais estaduais, ficando com sete conquistas a mais do que o rival Cruzeiro.
O título mineiro terá um sabor diferente para todos os envolvidos, pois a competição ficou parada por quatro meses devido à pandemia da Covid-19. Foi também a primeira conquista da diretoria comandada por Sérgio Sette Câmara. A equipe alvinegra estava com vantagem podendo empatar o jogo, mas com uma partida segura, se impôs logo, fez o gol ainda no primeiro tempo, tirando qualquer chance real do Tombense virar o confronto e sair com a taça. O Galo voltou a ser dono de Minas Gerais após três anos sem conquistas.
Foi o primeiro título de Jorge Sampaoli em cinco anos e o primeiro comandando o Atlético, que agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.
A conquista foi importante para aliviar a pressão na equipe que vinha de maus resultados na competição nacional e dá confiança para o time mineiro iniciar uma recuperação.
O Tombense foi valente, porém, parece ter gastado todas suas energias no jogo de ida, quando perdeu por 2 a 1 de virada, ficando sem a vantagem de empatar a partida de volta.
Domínio amplo do Galo no primeiro tempo e placar aberto
O alvinegro praticamente jogava sozinho, pois o Tombense adotou a mesma estratégia do jogo de ida, esperando o Atlético para buscar o contra-ataque. Um equívoco, pois o time do interior precisava atacar para buscar o resultado. Afinal, perdeu primeiro duelo por 2 a 1. Com a equipe de Sampaoli fazendo um “solo” no Mineirão, abriu o placar com Jair, ampliando sua vantagem no confronto. Administrou o jogo e levou o troféu para casaO segundo tempo do Galo foi de controlar a partida, dando poucos espaços para o Tombense, que fez um bom campeonato, mas não teve forças para superar o favoritismo do alvinegro, mais uma vez campeão mineiro. A única nota triste do jogo foi a expulsão boba de Allan, que reclamou de uma falta, empurrou o árbitro e levou o segundo cartão amarelo, ficando fora do jogo.
Próximos jogos O Galo volta a jogar no dia 3 de setembro, quando encara o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro. O jogo contra o Athletico-PR, da sexta rodada foi adiado em função da final mineira. Já o Tombense, que joga a Série C, volta a campo pela competição nacional no dia 6 de setembro, diante do Ypiranga, fora de casa. A partida contra o Cricíuma, que seria domingo, 30, também foi adiada. Será em 30 de setembro. FICHA TÉCNICATOMBENSE 0 X 1 ATLÉTICO-MGData-Horário: 30 de agosto, às 16hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinicius GomesCartões amarelos: Serginho(TOM), Allan(ATL), Guilherme Arana(ATL), Gabriel Lima(TOM), Rodrigo(TOM), Marquinhos(TOM)Cartão vermelho:Allan(ATL) Gol: Jair, aos 48’-2ºT(0-1) Tombense: Felipe Garcia, David, Admilton, Matheus Lopes(Ramon, aos 29’-2ºT) e João Paulo;Rodrigo, Serginho(Gabriel Lima -intervalo) e Ibson(Jhemerson, aos 23’-2ºT); Cássio Ortega(Maycon Douglas-intervalo),Marquinhos(Gérson Júnior, aos 39’-2ºT) e Rubens. Técnico: Eugênio Souza Atlético-MG: Rafael, Mariano, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Allan, Alan Franco, Keno(Marquinhos, aos 18’-2ºT), Savarino(Hyoran, aos 29’-2ºT) e Eduardo Sasha(Marrony, aos 23’-2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli