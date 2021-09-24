Atlético-MG vai pedir uma ação de execução na Justiça do Rio para receber os R$ 18 milhões de Fred

A disputa judicial entre o atacante Fred, atualmente no Fluminense, e o Atlético-MG, ganhou mais um episódio. O clube mineiro vai ajuizar na Justiça do Rio de Janeiro uma ação de execução contra o jogador para receber a multa rescisória de R$ 10 milhões quando deixou o Galo para assinar com o Cruzeiro, no fim de 2017. O montante já supera os R$ 18 milhões, com juros e correções monetárias. O alvinegro tem decisão favorável na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) e em outras instâncias jurídicas para receber a multa estipulada em contrato na época caso assinasse com o maior rival. - Nós estaremos ajuizando oficialmente a ação e a execução contra o Fred na próxima semana, no Rio de Janeiro - disse José Murilo Procópio, vice-presidente do Galo em entrevista à Rádio 98FM.Todavia, o dirigente explicou que a execução da ação não vai agilizar o pagamento da dívida. - Demora, porque agora que vamos iniciar a execução, agora que chegamos ao valor líquido e certo, e passamos por todas aquelas instâncias administrativas, como foi na CNRD, ações da Justiça do Trabalho, aquilo tudo já está superado. Agora é uma mera execução porque temos o valor líquido e certo para ser cobrado. Briga antiga