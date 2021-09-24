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Atlético-MG vai pedir uma ação de execução na Justiça do Rio para receber os R$ 18 milhões de Fred

O clube mineiro já venceu o jogador em várias instâncias jurídicas em um processo que vem se "arrastando" desde o início de 2018...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 17:59
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A disputa judicial entre o atacante Fred, atualmente no Fluminense, e o Atlético-MG, ganhou mais um episódio. O clube mineiro vai ajuizar na Justiça do Rio de Janeiro uma ação de execução contra o jogador para receber a multa rescisória de R$ 10 milhões quando deixou o Galo para assinar com o Cruzeiro, no fim de 2017. O montante já supera os R$ 18 milhões, com juros e correções monetárias. O alvinegro tem decisão favorável na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) e em outras instâncias jurídicas para receber a multa estipulada em contrato na época caso assinasse com o maior rival. - Nós estaremos ajuizando oficialmente a ação e a execução contra o Fred na próxima semana, no Rio de Janeiro - disse José Murilo Procópio, vice-presidente do Galo em entrevista à Rádio 98FM.Todavia, o dirigente explicou que a execução da ação não vai agilizar o pagamento da dívida. - Demora, porque agora que vamos iniciar a execução, agora que chegamos ao valor líquido e certo, e passamos por todas aquelas instâncias administrativas, como foi na CNRD, ações da Justiça do Trabalho, aquilo tudo já está superado. Agora é uma mera execução porque temos o valor líquido e certo para ser cobrado. Briga antiga
Fred e Atlético-MG estão em disputa pelos R$ 10 milhões desde de janeiro de 2018, quando o alvinegro entrou com uma ação na na CNRD(Câmara Nacional de Resolução de Disputas), ligada à CBF para cobrar o jogador, que assinou com o rival Cruzeiro, quebrando uma cláusula do seu contrato, que previa a não ida dele para a Raposa se deixasse o Galo. A CNRD condenou Fred a pagar o Galo, mas o jogador foi atrás da Justiça Comum para invalidar a decisão arbitral. Recentemente, o atacante do Flu teve uma dura derrota, pois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais extinguiu o processo contra o Atlético-MG e ainda obrigou o jogador a pagar R$ 600 mil de honorários aos advogados do Galo. Fred recorreu da decisão da CNRD e foi em busca de outra câmara arbitral , o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), em março de 2021, mas, também foi derrotado.

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