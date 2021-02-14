Atlético-MG vacila em casa, empata com o Bahia, e título do Brasileirão fica praticamemte impossível

O duelo entre Atlético-MG e Bahia terminou empatado por 1 a 1, gols de Sasha, e Rossi, neste sábado, 13 de fevereiro, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. A igualdade teve gostos distintos para os dois times. Pelos lados do Galo, nova decepção e um quase adeus a qualquer chance de título do alvinegro no campeonato. Já o Tricolor de Aço pontuou contra um dos principais times do do campeonato, fora de casa. Com o empate, o time mineiro chegou aos 62 pontos,se mantendo na terceira posição, enquanto o Bahia está com 38, abrindo um ponto do Z4, na 16ª posição, se mantendo firme contra o rebaixamento. Foi mais uma jornada sem inspiração ofensiva e ainda com o outra falta de segurança do setor defensivo, que impactou diretamente no resultado. O campeonato real do Galo, que não conseguiu superar o “remendado” Bahia, com várias desfalques, é lutar por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Galo tem o controle do primeiro tempo e sai vencedor​O alvinegro buscou tirar a má impressão ofensiva que apresentou diante do Fluminense indo para cima do Bahia. Nos primeiros 20 minutos de jogos, pressionou bastante e conseguiu seu gol com Sasha, aos 19. O Galo seguiu em cima do time baiano, mas não ampliava o placar. Porém, terminou a etapa inicial com vantagem no placar.