Atlético-MG supera o Sport-PE no Mineirão e mantém folga na liderança do Brasileirão

Com uma atuação consistente, o Atlético-MG derrotou o Sport-PE por 3 a 0, gols de Diego Costa, Hulk e Vargas, no duelo deste sábado, 18 de setembro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite no Gigante da Pampulha foi uma disputa de uma equipe bem formada, que vai brigar pelo título até o fim da competição, contra um time frágil, que ainda não se encontrou no torneio.
Confira a classificação do Brasileirão O Galo chegou aos 45 pontos, ampliando a sua liderança no Brasileirão em relação aos principais concorrentes, Palmeiras, com 38 pontos, e Flamengo, com 34, que ainda não jogou na rodada.
Já o Leão, segue sua jornada de pouca efetividade no campeonato, com 17 pontos em 21 jogos. A situação da equipe pernambucana é séria e o tempo para recuperar fica cada vez menor. Cuca poupa parte do time pensando na Libertadores O elenco forte do Galo permite que Cuca faça algumas mudanças no time titular O treinador poupou Nacho, Vargas, mas promoveu o primeiro jogo de Diego Costa como titular. A meta de segurar alguns atletas é o duelo de terça-feira, 21 de setembro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida das semifinais da Libertadores. Diego Costa e Hulk resolvem logo o jogo Foi a primeira vez que o badalado ataque começou uma partida juntos. E eles não decepcionaram, pois anotaram os gols atleticanos ainda no primeiro tempo e garantiram os três pontos para o Galo. Hulk homenageou seu novo bebê, que está a caminho. Sport-PE está a caminho da Série B O desempenho do time de Pernambuco é pífio. Com apenas oito gols marcados em 21 partidas, demonstra como o Leão está muito próximo de voltar à Série B em 2022. Galo não desliga do Brasileirão e ganha “gordura”O time mineiro não tem dado "mole" no Brasileirão e segue vencendo todos os rivais, o que lhe permite pensar em várias competições ao mesmo tempo. Já são 13 jogos do nacional sem derrotas. Próximos jogos O Galo volta a campo no Brasileiro no dia 25 de setembro, contra o São Paulo, no Morumbi. Mas, antes, no dia 21, encara o Palmeiras pela Libertadores, no Allianz Parque. Já o Sport terá pela frente o Fortaleza, domingo, 26, às 16h, na Ilha do Retiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 X 0 SPORT-PE
Data: 18 de setembro de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Gols; Diego Costa, aos 34’-2ºT(1-0), Hulk, aos 45’-1ºT (2-0), Vargas, aos 53’-2ºT(3-0)Cartões Amarelos: Allan(ATL), Tchê Tchê (ATL), Paulinho Mocelin (SPO), Trellez (SPO), Rafael Thyere (SPO)Cartões vermelhos: ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô, aos 27’-2ºT) ); Allan (Nathan, aos 27’-2ºT), Tchê Tchê, Matías Zaracho e Keno (Nacho Fernández, aos 27’-2ºT ); Diego Costa (Eduardo Sasha aos 16’-2ºT ) e Hulk (Vargas, aos 17’-2ºT).
SPORT-PE (Técnico: Gustavo Florentin)Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão (Leandro Barcia, aos 41’-2ºT), , Hernanes (Ronaldo, aos 34’-2ºT)), Everton Felipe (Thiago Neves, aos 15’-2ºT ); Mikael (Everaldo-intervalo ), Tréllez (André-intervalo) Paulinho Moccelin.