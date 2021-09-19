Atlético-MG supera o Sport-PE no Mineirão e mantém folga na liderança do Brasileirão

Já o Leão, segue sua jornada de pouca efetividade no campeonato, com 17 pontos em 21 jogos. A situação da equipe pernambucana é séria e o tempo para recuperar fica cada vez menor. Cuca poupa parte do time pensando na Libertadores O elenco forte do Galo permite que Cuca faça algumas mudanças no time titular O treinador poupou Nacho, Vargas, mas promoveu o primeiro jogo de Diego Costa como titular. A meta de segurar alguns atletas é o duelo de terça-feira, 21 de setembro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida das semifinais da Libertadores. Diego Costa e Hulk resolvem logo o jogo Foi a primeira vez que o badalado ataque começou uma partida juntos. E eles não decepcionaram, pois anotaram os gols atleticanos ainda no primeiro tempo e garantiram os três pontos para o Galo. Hulk homenageou seu novo bebê, que está a caminho. Sport-PE está a caminho da Série B O desempenho do time de Pernambuco é pífio. Com apenas oito gols marcados em 21 partidas, demonstra como o Leão está muito próximo de voltar à Série B em 2022. Galo não desliga do Brasileirão e ganha “gordura”​O time mineiro não tem dado "mole" no Brasileirão e segue vencendo todos os rivais, o que lhe permite pensar em várias competições ao mesmo tempo. Já são 13 jogos do nacional sem derrotas. Próximos jogos O Galo volta a campo no Brasileiro no dia 25 de setembro, contra o São Paulo, no Morumbi. Mas, antes, no dia 21, encara o Palmeiras pela Libertadores, no Allianz Parque. Já o Sport terá pela frente o Fortaleza, domingo, 26, às 16h, na Ilha do Retiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 X 0 SPORT-PE