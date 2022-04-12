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Atlético-MG rescinde com Tchê Tchê e Botafogo tenta acertar contratação com o São Paulo a tempo

Galo agradeceu o volante em suas redes sociais; Alvinegro deseja contratar Tchê Tchê em definitivo, mas corre contra o tempo por prazo para transferências no Brasil...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 16:15
A terça-feira promete novidades para o elenco do Botafogo. Após o clube sinalizar interesse na contratação de Tchê Tchê, do São Paulo, o volante rescindiu o contrato com o Atlético-MG, clube em que estava atuando por empréstimo. Nesta terça, o Galo usou as redes sociais para agradecer ao jogador, que ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil na última temporada. Agora, o Alvinegro tenta acertar as últimas tratativas para a assinatura, mas ainda há dúvidas por causa da janela de transferências do futebol nacional, que se encerra em algumas horas. - Valeu, @tchetche! Hoje (12) o meio-campista se despede do Atlético. BiCAMpeão Mineiro (2021 e 2022), CAMpeão Brasileiro e da Copa do Brasil (2021), além da Supercopa (2022), Tchê Tchê fez 65 jogos e marcou 2 gols. Tá na história! #OCorreÉLouco e vitorioso, meu parceiro! - escreveu o Atlético em seu Twitter, momentos após a rescisão no BID. Tchê Tchê surgiu Audax em 2016, na equipe comandada por Fernando Diniz. Depois acumulou passagens pelo Palmeiras, Dínamo de Kiev, e pertence ao São Paulo desde 2019, tendo sido emprestado ao Atlético-MG em 2021. Em fim de contrato, o volante tem vínculo com o paulista até março de 2023. Com a camisa do Galo, o volante somou 65 jogos, fez dois gols e conquistou três títulos de expressão. Para o clube mineiro, o 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Ainda não há informações acerca dos valores oferecidos ao Botafogo.
Crédito: TchêTchêcompletouumatemporadanoAtlético-MGeestáemfimdecontratocomoSãoPaulo(PedroSouza/Atlético

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