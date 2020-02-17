Atlético-MG repudia ato machista de mascote e afasta funcionário do clube

O gesto machista do "Galo Doido" foi criticado pela torcida atleticana Crédito: Reprodução/Globo Minas

O Atlético-MG se manifestou no início da manhã desta segunda-feira em relação a atitude do mascote "Galo Doido" na apresentação do time feminino do Galo nesse domingo, durante o intervalo da partida contra a Caldense, no Mineirão. Em nota, o clube afirmou que "lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado".

No intervalo da partida, durante a apresentação do time feminino para 2020, junto com o atacante Diego Tardelli, novo reforço para o futebol masculino, o mascote do clube pediu para que a atleta Vitória Calhau, zagueira do Atlético, desse uma "voltinha", esfregou as mãos e as levou na boca. A atitude foi criticada pelo apresentador André Rizek ainda na noite de domingo, durante o programa Troca da Passes.

Até a publicação desta reportagem, a zagueira Vitória Calhau não havia se manifestado sobre o fato. No entanto, a namorada da zagueira, a também atleta de futebol, Lorraynne Macedo, usou as redes sociais para demonstrar insatisfação em relação a atitude do mascote.

No twitter ela disse: "A reação dele esfregando as mãos e passando a mão na boca me dá nojo, já me incomodaria sendo uma pessoa que não conheço mas me incomoda mais ainda sendo minha namorada, São atletas profissionais,estão ali pela profissão,serem reconhecidas como jogadoras não por corpo ou beleza!" (sic)

NOTA DO ATLÉTICO-MG