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Atlético-MG repudia ato machista de mascote e afasta funcionário do clube

'Galo Doido' foi criticado depois de pedir para a atleta Vitória Calhau dar uma 'voltinha'; elenco do feminino para 2020 foi apresentado junto com Diego Tardelli nesse domingo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 10:42
O gesto machista do "Galo Doido" foi criticado pela torcida atleticana Crédito: Reprodução/Globo Minas
O Atlético-MG se manifestou no início da manhã desta segunda-feira em relação a atitude do mascote "Galo Doido" na apresentação do time feminino do Galo nesse domingo, durante o intervalo da partida contra a Caldense, no Mineirão. Em nota, o clube afirmou que "lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado".
No intervalo da partida, durante a apresentação do time feminino para 2020, junto com o atacante Diego Tardelli, novo reforço para o futebol masculino, o mascote do clube pediu para que a atleta Vitória Calhau, zagueira do Atlético, desse uma "voltinha", esfregou as mãos e as levou na boca. A atitude foi criticada pelo apresentador André Rizek ainda na noite de domingo, durante o programa Troca da Passes.
Até a publicação desta reportagem, a zagueira Vitória Calhau não havia se manifestado sobre o fato. No entanto, a namorada da zagueira, a também atleta de futebol, Lorraynne Macedo, usou as redes sociais para demonstrar insatisfação em relação a atitude do mascote.
No twitter ela disse: "A reação dele esfregando as mãos e passando a mão na boca me dá nojo, já me incomodaria sendo uma pessoa que não conheço mas me incomoda mais ainda sendo minha namorada, São atletas profissionais,estão ali pela profissão,serem reconhecidas como jogadoras não por corpo ou beleza!" (sic)

NOTA DO ATLÉTICO-MG

Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado.Pedimos desculpas à atleta, às demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato.

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